ابن مساعد: بيان يحدد مصير أصواتنا في الانتخابات.. وهذه رسالتي لرئيس الاتحاد

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيوضحون اليوم وقبل انطلاقة انتخابات اتحاد القدم، مصير الخمسة أصوات التي تملكها اللجنة الأولمبية السعودية.

وقال على هامش حضوره احتفالية الاتحاد:" سيكون في العاشرة من صباح الغد بيان صحفي من اللجنة يحدد مصير أصواتهم في انتخابات اتحاد القدم".

وتحدث عن احتفالية الاتحاد وقال:" الاتحاد كسب محبة واحترام جميع الجماهير والأندية في المملكة بتاريخه الكبيرة والإنجازات التي حققها ولاعبيه الذين صدرهم للكرة السعودية".

وأضاف: الجميع متعاطف مع الاتحاد بعد قرار حسم النقاط، وأقول لرئيس النادي حاتم باعشن خفو علينا لا نصير اتحادية.