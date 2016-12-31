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ابن مساعد: بيان يحدد مصير أصواتنا في الانتخابات.. وهذه رسالتي لرئيس الاتحاد

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيوضحون اليوم وقبل انطلاقة انتخابات اتحاد القدم، مصير الخمسة أصوات التي تملكها اللجنة الأولمبية السعودية.
وقال على هامش حضوره احتفالية الاتحاد:" سيكون في العاشرة من صباح الغد بيان صحفي من اللجنة يحدد مصير أصواتهم في انتخابات اتحاد القدم".
وتحدث عن احتفالية الاتحاد وقال:" الاتحاد كسب محبة واحترام جميع الجماهير والأندية في المملكة بتاريخه الكبيرة والإنجازات التي حققها ولاعبيه الذين صدرهم للكرة السعودية".
وأضاف: الجميع متعاطف مع الاتحاد بعد قرار حسم النقاط، وأقول لرئيس النادي حاتم باعشن خفو علينا لا نصير اتحادية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ابن مساعد: بيان يحدد مصير أصواتنا في الانتخابات.. وهذه رسالتي لرئيس الاتحاد
سبق

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيوضحون اليوم وقبل انطلاقة انتخابات اتحاد القدم، مصير الخمسة أصوات التي تملكها اللجنة الأولمبية السعودية.
وقال على هامش حضوره احتفالية الاتحاد:" سيكون في العاشرة من صباح الغد بيان صحفي من اللجنة يحدد مصير أصواتهم في انتخابات اتحاد القدم".
وتحدث عن احتفالية الاتحاد وقال:" الاتحاد كسب محبة واحترام جميع الجماهير والأندية في المملكة بتاريخه الكبيرة والإنجازات التي حققها ولاعبيه الذين صدرهم للكرة السعودية".
وأضاف: الجميع متعاطف مع الاتحاد بعد قرار حسم النقاط، وأقول لرئيس النادي حاتم باعشن خفو علينا لا نصير اتحادية.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
01:05 AM

ابن مساعد: بيان يحدد مصير أصواتنا في الانتخابات.. وهذه رسالتي لرئيس الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,677

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنهم سيوضحون اليوم وقبل انطلاقة انتخابات اتحاد القدم، مصير الخمسة أصوات التي تملكها اللجنة الأولمبية السعودية.
وقال على هامش حضوره احتفالية الاتحاد:" سيكون في العاشرة من صباح الغد بيان صحفي من اللجنة يحدد مصير أصواتهم في انتخابات اتحاد القدم".
وتحدث عن احتفالية الاتحاد وقال:" الاتحاد كسب محبة واحترام جميع الجماهير والأندية في المملكة بتاريخه الكبيرة والإنجازات التي حققها ولاعبيه الذين صدرهم للكرة السعودية".
وأضاف: الجميع متعاطف مع الاتحاد بعد قرار حسم النقاط، وأقول لرئيس النادي حاتم باعشن خفو علينا لا نصير اتحادية.

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