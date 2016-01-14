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اتحاد القدم يُشكل لجنة لدراسة قضية تسجيل "التون"

في أول بيان إعلامي للرئيس الجديد

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تشكيل لجنة لدراسة قضية تسجيل اللاعب البرازيلي "التون" لمصلحة نادي القادسية في ظل مطالبات فتحاوية بعدم قيد اللاعب الذي كان يلعب لمصلحتهم، وجاء في بيان اتحاد القدم:

"بناءً على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقاً للوائح والأنظمة، وبناءً على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع".

ويؤكد الاتحاد السعوي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يُشكل لجنة لدراسة قضية تسجيل "التون"
سبق

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تشكيل لجنة لدراسة قضية تسجيل اللاعب البرازيلي "التون" لمصلحة نادي القادسية في ظل مطالبات فتحاوية بعدم قيد اللاعب الذي كان يلعب لمصلحتهم، وجاء في بيان اتحاد القدم:

"بناءً على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقاً للوائح والأنظمة، وبناءً على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع".

ويؤكد الاتحاد السعوي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
08:31 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:13 PM
في أول بيان إعلامي للرئيس الجديد

اتحاد القدم يُشكل لجنة لدراسة قضية تسجيل "التون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تشكيل لجنة لدراسة قضية تسجيل اللاعب البرازيلي "التون" لمصلحة نادي القادسية في ظل مطالبات فتحاوية بعدم قيد اللاعب الذي كان يلعب لمصلحتهم، وجاء في بيان اتحاد القدم:

"بناءً على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقاً للوائح والأنظمة، وبناءً على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع".

ويؤكد الاتحاد السعوي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية.

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