اتحاد القدم يوافق على استقالة "هاورد ويب"

وافق رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت" على الاستقالة التي تَقدَّم بها مدير دائرة التحكيم بلجنة الحكام الرئيسة، البريطاني "هاورد ميلتون ويب".

وقدم رئيس الاتحاد شكره وتقديره لـ"هاورد ميلتون ويب" على ما قدمه من جهود طيلة فترة عمله بالاتحاد كمدير لدائرة التحكيم؛ حيث سيتم إعلان اسم المدير الجديد لدائرة التحكيم ضمن الهيكلة الجديدة التي يعكف الاتحاد على إعدادها تمهيداً لإعلانها لاحقاً.