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اجتماعات اتحادية في إسبانيا لإعادة النقاط الثلاث

عقد "حاتم باعشن" رئيس نادي الاتحاد المتواجد حالياً في إسبانيا؛ اجتماعاً بالمحامي الإسباني "خوان كريسبو"، و"أحمد السقاف" أمين الصندوق في النادي، و"الدكتور ماهر عبد الفتاح" مستشار النادي القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع للتباحث حول قضايا النادي وآلية التعامل معها، وأهمها الوصول إلى حل لقضية خصم الفيفا 3 نقاط من رصيد الفريق بدوري جميل السعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اجتماعات اتحادية في إسبانيا لإعادة النقاط الثلاث
سبق

عقد "حاتم باعشن" رئيس نادي الاتحاد المتواجد حالياً في إسبانيا؛ اجتماعاً بالمحامي الإسباني "خوان كريسبو"، و"أحمد السقاف" أمين الصندوق في النادي، و"الدكتور ماهر عبد الفتاح" مستشار النادي القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع للتباحث حول قضايا النادي وآلية التعامل معها، وأهمها الوصول إلى حل لقضية خصم الفيفا 3 نقاط من رصيد الفريق بدوري جميل السعودي.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
11:28 PM

اجتماعات اتحادية في إسبانيا لإعادة النقاط الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقد "حاتم باعشن" رئيس نادي الاتحاد المتواجد حالياً في إسبانيا؛ اجتماعاً بالمحامي الإسباني "خوان كريسبو"، و"أحمد السقاف" أمين الصندوق في النادي، و"الدكتور ماهر عبد الفتاح" مستشار النادي القانوني.

ويأتي هذا الاجتماع للتباحث حول قضايا النادي وآلية التعامل معها، وأهمها الوصول إلى حل لقضية خصم الفيفا 3 نقاط من رصيد الفريق بدوري جميل السعودي.

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