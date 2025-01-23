اجتماع تنسيقي بين كهرباء وأمانة نجران لبحث تطورات المشروعات الخدمية

عقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش، ومدير شركة الكهرباء المهندس صالح الغامدي، اجتماعاً تنسيقياً بمبنى الأمانة، بمشاركة عدد من المختصين في الجهتين؛ لبحث سبل التعاون والتكامل في المشاريع والخدمات المقدمة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومن أهمها تحديد فريق عمل مكوّن من الأمانة وشركة الكهرباء؛ لتحديد أولويات خطط تطوير الأحياء، وآلية إصدار الرخص والتصاريح، وكذلك آلية توثيق المسارات وإثبات السداد، وآلية تطبيق الغرامات على المقاولين، كما تمت مناقشة آلية إصدار الرخص في المواقع خارج المخططات الحكومية، بالإضافة إلى ترسيم وإنشاء طريق أسفلتي لمحطة الخالدية، وإنشاء طريق أسفلتي آخر مباشر إلى محطة شمال نجران .

وبيّن "آل حرفش" في كلمته الافتتاحية عمق جوانب التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وشركة الكهرباء، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لمتابعة المستجدات في المشاريع، موضحاً في الوقت نفسه تطابق الرؤى ووجود خطط عمل مشتركة، في ظل الاستفادة من الخبرات والتجارب التي ستُسهم في تطوير وتسريع تنفيذ خطوات وآليات إنجاز المشاريع المعترضة لتنفيذ مشروعات الأمانة التطويرية.

وقال المهندس صالح الغامدي إن الهدف من الاجتماع تذليل المعوقات التي تقف أمام إقامة أي مشروع حيوي يخدم المنطقة، والبحث عن الحلول التي يحتاج إليها المقاول المنفذ للمشروع؛ من أجل الانتهاء في الوقت المحدد له.