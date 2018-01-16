النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اجتماع وزاري طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث أوضاع الروهينجيا في ميانمار

يُعقد في كوالالمبور الخميس المقبل للعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف

 يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الخميس المقبل، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بطلب من حكومة ماليزيا؛ لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

 

ويناقش الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادّة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحثّ حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، إلى جانب مناقشة أوضاع المسلمين النازحين والمُهَجّرين داخل ميانمار الذي تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.

 

يأتي الاجتماع الوزاري المرتقب في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تُساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينجيا، وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين؛ حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كل من: (نيويورك، وجنيف، وبروكسيل)، خلال شهر ديسمبر الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار؛ وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها؛ تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.

 

يُذكر أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنيّ بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قد عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند في أكتوبر الماضي، تم فيه دعوة حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي أُلغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اجتماع وزاري طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث أوضاع الروهينجيا في ميانمار
سبق

 يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الخميس المقبل، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بطلب من حكومة ماليزيا؛ لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

 

ويناقش الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادّة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحثّ حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، إلى جانب مناقشة أوضاع المسلمين النازحين والمُهَجّرين داخل ميانمار الذي تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.

 

يأتي الاجتماع الوزاري المرتقب في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تُساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينجيا، وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين؛ حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كل من: (نيويورك، وجنيف، وبروكسيل)، خلال شهر ديسمبر الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار؛ وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها؛ تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.

 

يُذكر أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنيّ بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قد عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند في أكتوبر الماضي، تم فيه دعوة حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي أُلغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982م.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:17 AM
يُعقد في كوالالمبور الخميس المقبل للعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف

اجتماع وزاري طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث أوضاع الروهينجيا في ميانمار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
2,367

 يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوم الخميس المقبل، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بطلب من حكومة ماليزيا؛ لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

 

ويناقش الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادّة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحثّ حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، إلى جانب مناقشة أوضاع المسلمين النازحين والمُهَجّرين داخل ميانمار الذي تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.

 

يأتي الاجتماع الوزاري المرتقب في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تُساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينجيا، وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين؛ حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كل من: (نيويورك، وجنيف، وبروكسيل)، خلال شهر ديسمبر الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار؛ وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها؛ تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.

 

يُذكر أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنيّ بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قد عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند في أكتوبر الماضي، تم فيه دعوة حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي أُلغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982م.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,443
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة