احتجاب النجم العملاق الأحمر العظيم "الدبران" خلف القمر فجر الاثنين المقبل

السفياني: ظاهرة فلكية مُشاهدة بالعين المجردة

تشهد الدول العربية فجر الاثنين المُقبل 6 فبراير 2017م، الموافق 9 جمادى الأولى 1438هـ -بإذن الله- ظاهرة فلكية مُشاهدة بالعين المجردة متمثلةً في احتجاب النجم العملاق الأحمر العظيم "الدبران" Aldebaran خلف القمر.



أكد ذلك لـ "سبق" الباحث الفلكي المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء الدكتور شرف السفياني، وقال: "تبدأ الظاهرة بدخول نجم الدبران ظاهرياً خلف القمر من الناحية العليا للقمر عند الساعة 01:42 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، عندها يختفي النجم عن أعين الراصدين حتى الساعة 02:38 صباحاً، حيث يظهر من الناحية السُفلى للقمر لتنتهي بذلك ظاهرة الاحتجاب"، مبيناً حقيقة هذه الظاهرة والتي تتمثل بمرور القمر أمام هذا النجم العملاق الأحمر "الدبران "Aldebaran، فيظهر للراصدين اختفاء النجم لفترة زمنية يسيرة، حيث تُعرف هذه الظاهرة فلكياً بظاهرة الاحتجاب الفلكي.

وأشار إلى أن الحدث سوف يكون مُشاهداً بإذن الله في جميع الدول العربية بالعين المجردة إلا أنه في السعودية ودول الخليج سيشاهدون بداية الحدث فقط ليغرب القمر قبل انتهاء الحدث بدقائق يسيره.

وقال الفلكي السفياني: "نجم الدبران نجم عظيم يفوق حجم شمسنا بأضعاف كثيرة حيث يبلغ قطره 44 مرة قطر الشمس واشتُقَ اسمه من الإدبار نظراً لإدباره الثريا كما يطلق عليه اسم التويبع لأنه يتبع الثريا، وهو ألمع نجوم كوكبة الثور التي يقع فيها ويبعد قرابة 67 سنة ضوئية عن الأرض".

وأضاف: "القمر حينها سيكون في طور الأحدب الأول عمره 9.5 أيام، وإضاءة سطحه قرابة 70‎%، وبعده عن الأرض قرابة 369 ألف كلم".

ولفت إلى أنَّ العلماء يستفيدون من ظواهر الاحتجاب في حساب المسافات الفلكية للأجرام الفلكية بدقة كبيرة، وكذلك حساب السرعات للأجرام الفلكية المحتجبة، إضافة إلى اكتشاف النجوم الثنائية أو الثلاثية، كما أنَّ الاحتجابات والعبور تكشف لنا عن وجود الكواكب التي خارج نظامنا الشمسي.