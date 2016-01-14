اختبارات الطائف.. "التعليم" تُكمل استعداداتها لاستقبال 200 ألف طالب

​تنطلق الأحد وسط تأكيد على قادة المدارس لتشكيل لجان الملاحظة والرصد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1437 /1438هـ، الأحد القادم، فيما أنهت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.



وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف "الدكتور محمد بن حسن الشمراني"، جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما تم التأكيد على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام "نور".



ولفت "الشمراني" إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ ذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.