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اختبارات حائل تنطلق بـ 129 ألف طالب وطالبة

بدأ 129 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم، أمس الأحد، في منطقة حائل، وسط استعداد تام من مدارسهم لتوفير بيئة مناسبة لهم.

 

وأشرف ميدانيا مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، على اختبارات ثانوية حائل، فيما أشرف ميدانيا مساعده للشؤون المدرسية سعود العبده مدارس النموذجية و متوسطة الإمام محمد بن سعود، وأشرف مساعده  للشؤون التعليمية، يحيى العماري، بتفقد متوسطة صبابة وثانوية الطفيل، فيما أشرفت مساعدته  للشؤون التعليمية "بنات"، فوزية بنت جوفان الجنيدي، على سير الاختبارات في الثانوية 19، و أشرفت مديرة إدارة الإشراف التربوي، نوال بنت محمد الحربي، على اختبارات ثانوية التربية الإسلامية.

 

وجاءت زيارة المسؤولين لتلك لمدارس ميدانيا بهدف تفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والاطمئنان على سلامة مرافقَ المدارس وتجهيزاتها، والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات، وآلية وانتظام سير الاختبارات، وللاطلاع على سير الاختبارات، والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب والطالبات في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية التابعة لمنطقة حائل.

 

 وأشار مدير تعليم حائل، الدكتور الثويني خلال الجولة،على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات ومتابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعتهم أثناء سير الاختبار وبعده؛ حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

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اختبارات حائل تنطلق بـ 129 ألف طالب وطالبة
سبق

بدأ 129 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم، أمس الأحد، في منطقة حائل، وسط استعداد تام من مدارسهم لتوفير بيئة مناسبة لهم.

 

وأشرف ميدانيا مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، على اختبارات ثانوية حائل، فيما أشرف ميدانيا مساعده للشؤون المدرسية سعود العبده مدارس النموذجية و متوسطة الإمام محمد بن سعود، وأشرف مساعده  للشؤون التعليمية، يحيى العماري، بتفقد متوسطة صبابة وثانوية الطفيل، فيما أشرفت مساعدته  للشؤون التعليمية "بنات"، فوزية بنت جوفان الجنيدي، على سير الاختبارات في الثانوية 19، و أشرفت مديرة إدارة الإشراف التربوي، نوال بنت محمد الحربي، على اختبارات ثانوية التربية الإسلامية.

 

وجاءت زيارة المسؤولين لتلك لمدارس ميدانيا بهدف تفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والاطمئنان على سلامة مرافقَ المدارس وتجهيزاتها، والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات، وآلية وانتظام سير الاختبارات، وللاطلاع على سير الاختبارات، والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب والطالبات في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية التابعة لمنطقة حائل.

 

 وأشار مدير تعليم حائل، الدكتور الثويني خلال الجولة،على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات ومتابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعتهم أثناء سير الاختبار وبعده؛ حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:27 PM

اختبارات حائل تنطلق بـ 129 ألف طالب وطالبة

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خالد السليمي - حائل
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بدأ 129 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم، أمس الأحد، في منطقة حائل، وسط استعداد تام من مدارسهم لتوفير بيئة مناسبة لهم.

 

وأشرف ميدانيا مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، على اختبارات ثانوية حائل، فيما أشرف ميدانيا مساعده للشؤون المدرسية سعود العبده مدارس النموذجية و متوسطة الإمام محمد بن سعود، وأشرف مساعده  للشؤون التعليمية، يحيى العماري، بتفقد متوسطة صبابة وثانوية الطفيل، فيما أشرفت مساعدته  للشؤون التعليمية "بنات"، فوزية بنت جوفان الجنيدي، على سير الاختبارات في الثانوية 19، و أشرفت مديرة إدارة الإشراف التربوي، نوال بنت محمد الحربي، على اختبارات ثانوية التربية الإسلامية.

 

وجاءت زيارة المسؤولين لتلك لمدارس ميدانيا بهدف تفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والاطمئنان على سلامة مرافقَ المدارس وتجهيزاتها، والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات، وآلية وانتظام سير الاختبارات، وللاطلاع على سير الاختبارات، والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب والطالبات في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية التابعة لمنطقة حائل.

 

 وأشار مدير تعليم حائل، الدكتور الثويني خلال الجولة،على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب والطالبات ومتابعة غرف التحكم الخاصة بالاختبارات ومتابعتهم أثناء سير الاختبار وبعده؛ حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

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