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اختبار الفيزياء .. هولندا تتداول إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع"

تداول الإعلام الهولندي، على نطاق واسع، صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربي يعيش في المهجر، أظهرت إجابة طريفة على إحدى الأسئلة في مادة الفيزياء.

 

وقال موقع "اليوم 24" المغربي، إن جواب تلميذ، من أبناء الجالية المغربية في هولندا، عن سؤال كتابي في مادة الفيزياء أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد؛ حيث جاء في سؤال مادة الفيزياء ما يلي باللغة الهولندية: "اذكر حركتيْن اثنتيْن لا يمكن للعين المجردة رؤيتهما"، فكان جواب التلميذ: "شبشب (حذاء) أمي".

 

ويقصد التلميذ بجواب "شبشب أمي" السرعة التي تقدف بها والدته "الشبشب" في اتجاهه لضربه وتعنيفه.

 

من الجدير ذكره أن قوانين هولندا ترفض "العنف" الممارس على الأطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

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اختبار الفيزياء .. هولندا تتداول إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع"
سبق

تداول الإعلام الهولندي، على نطاق واسع، صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربي يعيش في المهجر، أظهرت إجابة طريفة على إحدى الأسئلة في مادة الفيزياء.

 

وقال موقع "اليوم 24" المغربي، إن جواب تلميذ، من أبناء الجالية المغربية في هولندا، عن سؤال كتابي في مادة الفيزياء أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد؛ حيث جاء في سؤال مادة الفيزياء ما يلي باللغة الهولندية: "اذكر حركتيْن اثنتيْن لا يمكن للعين المجردة رؤيتهما"، فكان جواب التلميذ: "شبشب (حذاء) أمي".

 

ويقصد التلميذ بجواب "شبشب أمي" السرعة التي تقدف بها والدته "الشبشب" في اتجاهه لضربه وتعنيفه.

 

من الجدير ذكره أن قوانين هولندا ترفض "العنف" الممارس على الأطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

منطقة المرفقات

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:33 AM

اختبار الفيزياء .. هولندا تتداول إجابة طفل مغربي عن "حذاء أمه السريع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول الإعلام الهولندي، على نطاق واسع، صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربي يعيش في المهجر، أظهرت إجابة طريفة على إحدى الأسئلة في مادة الفيزياء.

 

وقال موقع "اليوم 24" المغربي، إن جواب تلميذ، من أبناء الجالية المغربية في هولندا، عن سؤال كتابي في مادة الفيزياء أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد؛ حيث جاء في سؤال مادة الفيزياء ما يلي باللغة الهولندية: "اذكر حركتيْن اثنتيْن لا يمكن للعين المجردة رؤيتهما"، فكان جواب التلميذ: "شبشب (حذاء) أمي".

 

ويقصد التلميذ بجواب "شبشب أمي" السرعة التي تقدف بها والدته "الشبشب" في اتجاهه لضربه وتعنيفه.

 

من الجدير ذكره أن قوانين هولندا ترفض "العنف" الممارس على الأطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

منطقة المرفقات

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