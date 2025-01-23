اختبار بنكهة وطنية.. طلاب يحسبون تسارع "عواجي" في ملاحقة الإرهابيين

شباب الأمة يحتاجون لنموذج بطولة حقيقي وليس مصطنعاً من الأفلام الهوليوودية

مجدداً، حضرت بطولة العريف "جبران العواجي"، اليوم، في اختبار مادة العلوم للصف الأول المتوسط، عبر مسألة حسابية بقياس تسارعه في ملاحقة الإرهابيين من خلال قوانين العلوم الفيزيائية.

وقال مدرس مادة العلوم بمتوسطة مجمع الملك سعود التعليمي التابع لمكتب تعليم الدرعية بالرياض، المعلم عادل الحسينان لـ"سبق": "تفاعل معظم الطلاب في لجان الاختبار مع السؤال، وعبروا عن إعجابهم باختيار قصة مكافحة الإرهابيين للبطل جبران عواجي".

وأضاف: "البطل جبران عواجي قصة ملهمة للبطولة والتضحية في حماية الدين والوطن، وهو نموذج لعشرات الآلاف من جبران يوجدون في كل أرجاء بلادنا وفي جميع القطاعات، وبالذات الأمنية داخلياً أو على حدودنا يفْدون البلاد بأرواحهم ودمائهم".

وأردف: "شباب هذه الأمة يحتاجون لوجود نموذج بطولة حقيقي، وليس مصطنعاً من الأفلام الهوليوودية أو الشخصيات الكرتونية أو ألعاب المحاكاة، وهو الحال بالنسبة لجبران عواجي، وخير مثال للبطولة والإقدام لهذه البلاد المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز".

بدروه أثنى القائد التربوي للمدرسة مبارك بن جار الله القحطاني، على مبادرة المعلم "الحسينان" بإدراج سؤال في اختبار مادة العلوم عن بطولة "العواجي" وزملائه رجال أمننا البواسل وأبطالنا في الحد الجنوبي التي نفخر بها جميعاً، مشدداً على أن بطولات المجد والشرف التي يسطرونها بدمائهم لا ينبغي ان تغيب أبداً عن ذاكرة طلابنا وطالباتنا، وبالتالي نحاول أن تستحضرها في أذهانهم ونجسدها في عقولهم من خلال ربطها بالمناهج الدراسية والاختبارات.

وأكد حرص العاملين في الميدان التربوي من معلمين وإداريين ومشرفين، بناء على توجيهات وزارة التعليم، على تعميق مشاعر الوطنية والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وربطهم بمنجزات ومكتسبات وطنهم المجيد واستحضار بطولات جنودنا البواسل والفخر بها، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وجنودها وحدودها.

يشار إلى أن السؤال المطروح في الاختبار على الطلاب، كان نصّه: "أوجد ما يلي مستخدماً القوانين الفيزيائية المناسبة والعمليات الحسابية وضع وحدات القياس: "انطلق البطل "جبران عواجي" لمطاردة الإرهابي بسرعة ابتدائية (ع1) قدرها (4م/ ث) ثم زاد من سرعته لمحاصرة الإرهابي والقضاء عليه، ثم أصبحت سرعته النهائية (ع2) قدرها (24م/ ث)، وذلك بعد مرور 5 ثوانٍ.. احسب تسارع البطل جبران عواجي؟؛ حيث كانت الاجابة النموذجية وفقاً للمعلم "الحسينان": (التسارع =ع2-ع1/ الزمن، ت = 24م/ ث - 4م/ ث / 5ث = 4م/ ث2 إذا تسارع البطل عواجي 4م/ ث2).

يُذكر أن رجل الأمن "جبران عواجي" شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية، لدرجة أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صنفوه بأنه "أشجع رجال الأمن في السعودية والعالم"؛ حيث يعود السبب الرئيسي للشهرة الواسعة التي نالها جبران جابر عواجي إلى مقطع الفيديو لعملية "حي الياسمين" بالعاصمة الرياض، التي نفّذتها قوات الأمن ضد إرهابيين مطلوبين أمنياً، وأظهر مقطع الفيديو، "عواجي" وهو يقتل بمسدسه إرهابيين مدججين بالرشاشات والأحزمة الناسفة من المسافة صفر.