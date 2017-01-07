النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة

برعاية إعلامية من "سبق".. احتوت 8 بطولات

برعاية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود" اختتمت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تم تتويج الفائزين بجوائزها الليلة في محافظة الدرعية.

وسلم وكيل إمارة الرياض "عبدالله بن مجدوع القرني"، برعاية إعلامية من "سبق"، الفائزين، جوائزهم، وذلك بحسب الترتيب: "ذهبي، فضي، برونزي"؛ كما يلي: مهرات عمر سنة: رسالة الخالدية، إيمان تي آر إف، رفيقة الخالدية، أنهار عمر سنة: وافي الراجحية، جنرال، ليوناردو تي آر إف.

وفي بطولة المهرات: ميار الرابعة، اليندورا، رنا ايه ام، وفي الأمهار: سنجار غرناطة، امحتوب أر اي سي اتش، سلطان ايه ام، أما في الأفراس: نوفة النايفات، اليرديا، ام الأكيمه، وفي المهرات "سعودية الأصل والمنشأ": شاهرة عذبة، نجلاء الجزيرة، رجوة الخالدية.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى ببطولة الأفراس "سعودية الأصل والمنشأ": الماجدة، خارصة، صافية العزيزية، وفي بطولة الفحول "سعودية الأصل والمنشأ": ليث ديراب، صقر ديراب، درع العارض.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، وينظمها "عماد التميمي" رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتأتي تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إلكترونية من "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة
سبق

برعاية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود" اختتمت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تم تتويج الفائزين بجوائزها الليلة في محافظة الدرعية.

وسلم وكيل إمارة الرياض "عبدالله بن مجدوع القرني"، برعاية إعلامية من "سبق"، الفائزين، جوائزهم، وذلك بحسب الترتيب: "ذهبي، فضي، برونزي"؛ كما يلي: مهرات عمر سنة: رسالة الخالدية، إيمان تي آر إف، رفيقة الخالدية، أنهار عمر سنة: وافي الراجحية، جنرال، ليوناردو تي آر إف.

وفي بطولة المهرات: ميار الرابعة، اليندورا، رنا ايه ام، وفي الأمهار: سنجار غرناطة، امحتوب أر اي سي اتش، سلطان ايه ام، أما في الأفراس: نوفة النايفات، اليرديا، ام الأكيمه، وفي المهرات "سعودية الأصل والمنشأ": شاهرة عذبة، نجلاء الجزيرة، رجوة الخالدية.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى ببطولة الأفراس "سعودية الأصل والمنشأ": الماجدة، خارصة، صافية العزيزية، وفي بطولة الفحول "سعودية الأصل والمنشأ": ليث ديراب، صقر ديراب، درع العارض.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، وينظمها "عماد التميمي" رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتأتي تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إلكترونية من "سبق".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
10:04 PM
برعاية إعلامية من "سبق".. احتوت 8 بطولات

اختتام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
3
11,053

برعاية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود" اختتمت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تم تتويج الفائزين بجوائزها الليلة في محافظة الدرعية.

وسلم وكيل إمارة الرياض "عبدالله بن مجدوع القرني"، برعاية إعلامية من "سبق"، الفائزين، جوائزهم، وذلك بحسب الترتيب: "ذهبي، فضي، برونزي"؛ كما يلي: مهرات عمر سنة: رسالة الخالدية، إيمان تي آر إف، رفيقة الخالدية، أنهار عمر سنة: وافي الراجحية، جنرال، ليوناردو تي آر إف.

وفي بطولة المهرات: ميار الرابعة، اليندورا، رنا ايه ام، وفي الأمهار: سنجار غرناطة، امحتوب أر اي سي اتش، سلطان ايه ام، أما في الأفراس: نوفة النايفات، اليرديا، ام الأكيمه، وفي المهرات "سعودية الأصل والمنشأ": شاهرة عذبة، نجلاء الجزيرة، رجوة الخالدية.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى ببطولة الأفراس "سعودية الأصل والمنشأ": الماجدة، خارصة، صافية العزيزية، وفي بطولة الفحول "سعودية الأصل والمنشأ": ليث ديراب، صقر ديراب، درع العارض.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، وينظمها "عماد التميمي" رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتأتي تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إلكترونية من "سبق".

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,218
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,183
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,780
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة