اختتام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة

برعاية إعلامية من "سبق".. احتوت 8 بطولات

برعاية "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود" اختتمت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تم تتويج الفائزين بجوائزها الليلة في محافظة الدرعية.

وسلم وكيل إمارة الرياض "عبدالله بن مجدوع القرني"، برعاية إعلامية من "سبق"، الفائزين، جوائزهم، وذلك بحسب الترتيب: "ذهبي، فضي، برونزي"؛ كما يلي: مهرات عمر سنة: رسالة الخالدية، إيمان تي آر إف، رفيقة الخالدية، أنهار عمر سنة: وافي الراجحية، جنرال، ليوناردو تي آر إف.

وفي بطولة المهرات: ميار الرابعة، اليندورا، رنا ايه ام، وفي الأمهار: سنجار غرناطة، امحتوب أر اي سي اتش، سلطان ايه ام، أما في الأفراس: نوفة النايفات، اليرديا، ام الأكيمه، وفي المهرات "سعودية الأصل والمنشأ": شاهرة عذبة، نجلاء الجزيرة، رجوة الخالدية.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى ببطولة الأفراس "سعودية الأصل والمنشأ": الماجدة، خارصة، صافية العزيزية، وفي بطولة الفحول "سعودية الأصل والمنشأ": ليث ديراب، صقر ديراب، درع العارض.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، وينظمها "عماد التميمي" رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتأتي تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبرعاية إلكترونية من "سبق".