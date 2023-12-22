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اختتام دورة الرخصة الدولية لرفع ثقافة العمل التطوعي بالرياض

قيمت بعدد من مدن المملكة.. وانعكست إيجابياً على المتطوعين

اختتمت اليوم في مدينة الرياض دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي، والمقامة من قبل المركز السعودي للأبحاث ودراسات العمل التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالشراكة مع مؤسسة وقف شباب خير أمة التطوعية بالرياض في الفترة من ١٩-٣-١٤٣٨هـ إلى ٢٣-٣-١٤٣٨هـ في مركز العنود لتنمية الشباب (وارف) التابع لمؤسسة العنود الخيرية.

واستهدفت الدورة رفع ثقافة العمل التطوعي للمتطوعين بالمملكة للعمل باحترافية ونهج مؤسسي يستهدف أصحاب الخبرة بالعمل التطوعي لتمكينهم من رفع مستوى الأداء ومنحهم بعد إتمام البرنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي.

يشار إلى أن دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي أقيمت مسبقاً في عدد من مدن المملكة وانعكست نتائجها الإيجابية على عدد من المتطوعين.

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اختتام دورة الرخصة الدولية لرفع ثقافة العمل التطوعي بالرياض
سبق

اختتمت اليوم في مدينة الرياض دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي، والمقامة من قبل المركز السعودي للأبحاث ودراسات العمل التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالشراكة مع مؤسسة وقف شباب خير أمة التطوعية بالرياض في الفترة من ١٩-٣-١٤٣٨هـ إلى ٢٣-٣-١٤٣٨هـ في مركز العنود لتنمية الشباب (وارف) التابع لمؤسسة العنود الخيرية.

واستهدفت الدورة رفع ثقافة العمل التطوعي للمتطوعين بالمملكة للعمل باحترافية ونهج مؤسسي يستهدف أصحاب الخبرة بالعمل التطوعي لتمكينهم من رفع مستوى الأداء ومنحهم بعد إتمام البرنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي.

يشار إلى أن دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي أقيمت مسبقاً في عدد من مدن المملكة وانعكست نتائجها الإيجابية على عدد من المتطوعين.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:41 PM
قيمت بعدد من مدن المملكة.. وانعكست إيجابياً على المتطوعين

اختتام دورة الرخصة الدولية لرفع ثقافة العمل التطوعي بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اليوم في مدينة الرياض دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي، والمقامة من قبل المركز السعودي للأبحاث ودراسات العمل التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالشراكة مع مؤسسة وقف شباب خير أمة التطوعية بالرياض في الفترة من ١٩-٣-١٤٣٨هـ إلى ٢٣-٣-١٤٣٨هـ في مركز العنود لتنمية الشباب (وارف) التابع لمؤسسة العنود الخيرية.

واستهدفت الدورة رفع ثقافة العمل التطوعي للمتطوعين بالمملكة للعمل باحترافية ونهج مؤسسي يستهدف أصحاب الخبرة بالعمل التطوعي لتمكينهم من رفع مستوى الأداء ومنحهم بعد إتمام البرنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي.

يشار إلى أن دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي أقيمت مسبقاً في عدد من مدن المملكة وانعكست نتائجها الإيجابية على عدد من المتطوعين.

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