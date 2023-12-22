اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة بالرياض

برعاية من رئيس مجلس جمعية التوحد الخيرية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بفندق "هوليدي إن القصر" بمدينة الرياض، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية "الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود".



وهدفَ المؤتمر إلى الاطلاع على المستجدات العلمية والنهوض بصحة جميع الفئات العمرية من خلال الوقاية والعلاج والتثقيف والتوعية في مختلف المجالات الصحية والخدمة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة للفرد والأسرة والمجتمع، فيما شارك في المعرض المصاحب إدارة التغذية بصحة الرياض ممثلةً بأقسام التغذية العلاجية بمستشفيات الرياض.

واستمع الزوار إلى شرحٍ من الفريق الطبي المتخصص حول صحة الأجيال والمضاعفات التي تنتج عن التغذية غير الصحية، وأهمية الرياضة.

واشتمل المؤتمر على ركن لعمل التحاليل المخبرية التي يحتاجها أخصائي التغذية العلاجية لبدء البرنامج الغذائي الصحيح لكل شخص؛ حيث إن لكل حالة أهدافًا محددة تختلف باختلاف نتائج التحاليل.

شارك في المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية رئيس مجلس إدارة مؤسسة أفواج الخير لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الدكتور عيدان بن مطر الزهراني"، ومشرف التغذية العلاجية في منطقة الرياض "محمد آل مقطر"، وأخصائي تغذية علاجية في إدارة التغذية بصحة الرياض "مقبل العتيبي".