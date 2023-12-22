النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة بالرياض

برعاية من رئيس مجلس جمعية التوحد الخيرية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بفندق "هوليدي إن القصر" بمدينة الرياض، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية "الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود".
 
وهدفَ المؤتمر إلى الاطلاع على المستجدات العلمية والنهوض بصحة جميع الفئات العمرية من خلال الوقاية والعلاج والتثقيف والتوعية في مختلف المجالات الصحية والخدمة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة للفرد والأسرة والمجتمع، فيما شارك في المعرض المصاحب إدارة التغذية بصحة الرياض ممثلةً بأقسام التغذية العلاجية بمستشفيات الرياض.

واستمع الزوار إلى شرحٍ من الفريق الطبي المتخصص حول صحة الأجيال والمضاعفات التي تنتج عن التغذية غير الصحية، وأهمية الرياضة.

واشتمل المؤتمر على ركن لعمل التحاليل المخبرية التي يحتاجها أخصائي التغذية العلاجية لبدء البرنامج الغذائي الصحيح لكل شخص؛ حيث إن لكل حالة أهدافًا محددة تختلف باختلاف نتائج التحاليل.

شارك في المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية رئيس مجلس إدارة مؤسسة أفواج الخير لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الدكتور عيدان بن مطر الزهراني"، ومشرف التغذية العلاجية في منطقة الرياض "محمد آل مقطر"، وأخصائي تغذية علاجية في إدارة التغذية بصحة الرياض "مقبل العتيبي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة بالرياض
سبق

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بفندق "هوليدي إن القصر" بمدينة الرياض، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية "الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود".
 
وهدفَ المؤتمر إلى الاطلاع على المستجدات العلمية والنهوض بصحة جميع الفئات العمرية من خلال الوقاية والعلاج والتثقيف والتوعية في مختلف المجالات الصحية والخدمة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة للفرد والأسرة والمجتمع، فيما شارك في المعرض المصاحب إدارة التغذية بصحة الرياض ممثلةً بأقسام التغذية العلاجية بمستشفيات الرياض.

واستمع الزوار إلى شرحٍ من الفريق الطبي المتخصص حول صحة الأجيال والمضاعفات التي تنتج عن التغذية غير الصحية، وأهمية الرياضة.

واشتمل المؤتمر على ركن لعمل التحاليل المخبرية التي يحتاجها أخصائي التغذية العلاجية لبدء البرنامج الغذائي الصحيح لكل شخص؛ حيث إن لكل حالة أهدافًا محددة تختلف باختلاف نتائج التحاليل.

شارك في المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية رئيس مجلس إدارة مؤسسة أفواج الخير لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الدكتور عيدان بن مطر الزهراني"، ومشرف التغذية العلاجية في منطقة الرياض "محمد آل مقطر"، وأخصائي تغذية علاجية في إدارة التغذية بصحة الرياض "مقبل العتيبي".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:56 PM
برعاية من رئيس مجلس جمعية التوحد الخيرية

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
278

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأسرة والصحة العامة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بفندق "هوليدي إن القصر" بمدينة الرياض، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية "الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود".
 
وهدفَ المؤتمر إلى الاطلاع على المستجدات العلمية والنهوض بصحة جميع الفئات العمرية من خلال الوقاية والعلاج والتثقيف والتوعية في مختلف المجالات الصحية والخدمة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة للفرد والأسرة والمجتمع، فيما شارك في المعرض المصاحب إدارة التغذية بصحة الرياض ممثلةً بأقسام التغذية العلاجية بمستشفيات الرياض.

واستمع الزوار إلى شرحٍ من الفريق الطبي المتخصص حول صحة الأجيال والمضاعفات التي تنتج عن التغذية غير الصحية، وأهمية الرياضة.

واشتمل المؤتمر على ركن لعمل التحاليل المخبرية التي يحتاجها أخصائي التغذية العلاجية لبدء البرنامج الغذائي الصحيح لكل شخص؛ حيث إن لكل حالة أهدافًا محددة تختلف باختلاف نتائج التحاليل.

شارك في المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية رئيس مجلس إدارة مؤسسة أفواج الخير لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الدكتور عيدان بن مطر الزهراني"، ومشرف التغذية العلاجية في منطقة الرياض "محمد آل مقطر"، وأخصائي تغذية علاجية في إدارة التغذية بصحة الرياض "مقبل العتيبي".

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة