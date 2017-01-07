اختتام مسابقة "صورة من صورة" الشعرية الوطنية بالطائف

تكريم "سبق" خلال الحفل

اختتمت بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف، ومن خلال حفل تكريم للمشاركين والفائزين، مسابقة "صورة من صورة"الوطنية، بعد موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على إقامته.

جاء ذلك بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي، وممثل الغرفة التجارية، يوسف الزهراني، ومدير المنتدى الشعبي الشاعر خالد الحارثي، والمشرف العام على المسابقة الشاعر والمنشد إبراهيم السفياني، وعدد من شيوخ القبائل والمثقفين والشعراء، وجمع من المواطنين والمهتمين بالجانب الثقافي والشعري.



وبذلت الجمعية، والمشرف على المسابقة، واللجنة المنظمة كافة الجهود المتاحة للإحتفاء بالشعراء المشاركين وتحفيزهم وإبراز هذه التظاهرة الشعرية الوطنية بأفضل ما يمكن.



وذكر المشرف على المسابقة إبراهيم السفياني لـ "سبق" أن هذه المبادرة نشأت من ملتقى الراجز الأدبي والذي يضم كوكبة مميزة من الشعراء والإعلاميين والمثقفين والذين سخروا أقلامهم لخدمة الوطن والارتقاء بالشعر لتكون رسالته هادفة بعيدًا عن التحزبات، والعنصريات القبلية، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على النسيج الوطني، لافتاً أنه تحقق جملة من الأهداف السامية.

وأوضح السفياني أن هذه الجهود برزت من خلالها أجمل مشاهد الحب والإنتماء والولاء تُجاه الوطن، معرباً عن شكره للجهات الراعية لهذه المسابقة وهي "الغرفة التجارية، وصاحب مصنع صفوة الإختيار لعطر الورد الطائفي رجل الأعمال " جميل بن ابراهيم الغريبي"، وشركة التركيز العالي للعطور، والشكر لرجل الأعمال " قابل بن مقبول السفياني " لتكفله بجوائز المراكز الثلاثة الأولى، ومؤسسة ابعاد الفنون للإنتاج الفني والتوزيع، والشكر كذلك للجنة المنظمة، وفريق الطائف التطوعي، وفريق الطائف الإعلامي 2030، والإعلاميين ومقدمي الحفل الدكتور مرزوق السفياني ومتعب الحارثي، والمشاركين في الأوبريت الوطني "دولة ورجال " المنشد حمد الطويل المري والمنشد محمد الشهراني، والمنشدين محسن والوافي السفياني، والشاعر احمد الخالدي كاتب كلمات الأوبريت.

وقدم شكر خاص لأعضاء لجنة التحكيم الشعراء : عبدالله بن علي الطلحي، ووصل العطياني، وسامي السفياني، وعبدالله العلاوة الحارثي، وأمناء اللجنة خالد بن ساعد الهذلي، ونايف بن فطيس النفيعي.

وكان الفوز من نصيب الشعراء المتأهلين للمراكز الخمسة

وهم: الأول - ضيف الله مسلم السفياني، والثاني - عبدالرحمن فراج الحارثي، والثالث - عمرأحمد السفياني، والرابع - عيد محمد سعد العمري، والخامس- عبدالله عبدالرحمن السفياني

وفي الختام؛ تم تكريم الرعاة والداعمين، كما كُرمت "سبق" باعتبارها هي من تابعت المسابقة منذُ انطلاقتها.