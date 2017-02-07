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اختفاء أربعيني معتلّ نفسياً بالرياض وذووه يناشدون بالبحث عنه

في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر

ناشد ذوو مواطن أربعيني معتلّ نفسياً، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" ابن شقيق المفقود أن عمه "عبدالله محمد الحسني" البالغ من العمر ٤٨ سنة، مريض نفسي ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وسبق تنويمه لفترات متفاوتة.

وأضاف أن آخر ما تم التوصل له عن المفقود أنه توجه عبر النقل الجماعي من مكة المكرمة إلى الرياض؛ حيث اتصلنا به وأجاب في المرة الأولى متسائلاً: ماذا تريدون مني؟! ثم أغلق هاتفه واختفى، وبعد إبلاغ الجهات الأمنية تم تحديد موقعه عبر هاتفه؛ حيث كان يتواجد في منطقة المعيقلية بالرياض.
 
وأردف: توجهنا إلى الرياض وواصلنا البحث عنه طوال الفترة الماضية إلا أننا لم نستطع العثور عليه، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً ولم يستخدم بطاقته المصرفية، والتي حصل عليها من الضمان الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: "0592999281".
 

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اختفاء أربعيني معتلّ نفسياً بالرياض وذووه يناشدون بالبحث عنه
سبق

ناشد ذوو مواطن أربعيني معتلّ نفسياً، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" ابن شقيق المفقود أن عمه "عبدالله محمد الحسني" البالغ من العمر ٤٨ سنة، مريض نفسي ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وسبق تنويمه لفترات متفاوتة.

وأضاف أن آخر ما تم التوصل له عن المفقود أنه توجه عبر النقل الجماعي من مكة المكرمة إلى الرياض؛ حيث اتصلنا به وأجاب في المرة الأولى متسائلاً: ماذا تريدون مني؟! ثم أغلق هاتفه واختفى، وبعد إبلاغ الجهات الأمنية تم تحديد موقعه عبر هاتفه؛ حيث كان يتواجد في منطقة المعيقلية بالرياض.
 
وأردف: توجهنا إلى الرياض وواصلنا البحث عنه طوال الفترة الماضية إلا أننا لم نستطع العثور عليه، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً ولم يستخدم بطاقته المصرفية، والتي حصل عليها من الضمان الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: "0592999281".
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:14 PM
في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر

اختفاء أربعيني معتلّ نفسياً بالرياض وذووه يناشدون بالبحث عنه

A A A
محمد عبيد - الرياض
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ناشد ذوو مواطن أربعيني معتلّ نفسياً، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة منذ أكثر من شهر.

وفي التفاصيل أكد لـ"سبق" ابن شقيق المفقود أن عمه "عبدالله محمد الحسني" البالغ من العمر ٤٨ سنة، مريض نفسي ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وسبق تنويمه لفترات متفاوتة.

وأضاف أن آخر ما تم التوصل له عن المفقود أنه توجه عبر النقل الجماعي من مكة المكرمة إلى الرياض؛ حيث اتصلنا به وأجاب في المرة الأولى متسائلاً: ماذا تريدون مني؟! ثم أغلق هاتفه واختفى، وبعد إبلاغ الجهات الأمنية تم تحديد موقعه عبر هاتفه؛ حيث كان يتواجد في منطقة المعيقلية بالرياض.
 
وأردف: توجهنا إلى الرياض وواصلنا البحث عنه طوال الفترة الماضية إلا أننا لم نستطع العثور عليه، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً ولم يستخدم بطاقته المصرفية، والتي حصل عليها من الضمان الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عنه؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: "0592999281".
 

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