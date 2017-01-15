اختناق مواطن وزوجته وطفلَيْه شمال بيشة إثر حريق منزلهم

الجهات المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادثة

أصيب ظهر اليوم مواطن وزوجته وطفلاه بإغماء نتيجة اختناق جراء حريق اندلع في صالة منزلهم بمركز الجنينة شمال محافظة بيشة، وقد نقلت الحالات لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالله جراء الدخان المتصاعد، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق والكشف عن تفاصيله.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير "العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي": تبلغنا عند الساعة ١٣:٠٢ من هذا اليوم الجمعة الموافق 1438/٤/١٥ بوقوع حادث حريق في منزل أحد المواطنين بقرية الجنينة بمحافظة بيشة، وعند وصول الفرق للموقع تم فتح باب المنزل عنوة بواسطة معدات رجال الإنقاذ، ووُجد حريق في صالة بالدور الأرضي مع دخان واسْوِدادٍ كربوني بكامل المنزل كنتيجة لتوابع الحريق، واتضح أن هناك أربع حالات "رجل وزوجته وطفلة وطفل"؛ وهم أفرادُ الأسرة قاطنو المنزل "سعوديو الجنسية" في حالة إغماء نتيجة الاختناق بالدخان المتصاعد، وقد تم إخراج المحتجزين من قبل الفرقة وجرى نقلهم لمستشفى الملك عبدالله ببيشة ومكافحة الحريق وإخماده وسحب الدخان بواسطة المعدات الفنية اللازمة، ولا زالت الحالات بمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج وطلب التقارير اللازمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.