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اختيار المرداسي للانضمام لمعسكر حكام مونديال 2018

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، حكم الساحة السعودي فهد المرداسي ( 31 عامًا) ضمن قائمة تضم 53 حكمًا على مستوى دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 والتي ستُقام في روسيا.

وسيُقام المعسكر بمدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 حتى 7 إبريل القادم.

وتضم القائمة نخبة من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد أن وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرويجي كولينا.
 
وسيخضع الحكام المشاركون لاختبارات لياقية وطبية وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم اختيارهم لبطولات الفيفا القادمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختيار المرداسي للانضمام لمعسكر حكام مونديال 2018
سبق

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، حكم الساحة السعودي فهد المرداسي ( 31 عامًا) ضمن قائمة تضم 53 حكمًا على مستوى دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 والتي ستُقام في روسيا.

وسيُقام المعسكر بمدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 حتى 7 إبريل القادم.

وتضم القائمة نخبة من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد أن وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرويجي كولينا.
 
وسيخضع الحكام المشاركون لاختبارات لياقية وطبية وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم اختيارهم لبطولات الفيفا القادمة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:08 PM

اختيار المرداسي للانضمام لمعسكر حكام مونديال 2018

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، حكم الساحة السعودي فهد المرداسي ( 31 عامًا) ضمن قائمة تضم 53 حكمًا على مستوى دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 والتي ستُقام في روسيا.

وسيُقام المعسكر بمدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 حتى 7 إبريل القادم.

وتضم القائمة نخبة من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد أن وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرويجي كولينا.
 
وسيخضع الحكام المشاركون لاختبارات لياقية وطبية وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم اختيارهم لبطولات الفيفا القادمة.

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