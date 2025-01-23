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اختيار "جارالله العضيب" عضوًا في مجلس منطقة الرياض لأربع سنوات

شكر القيادة على الثقة وقال: "أسأل الله أن يعينني لخدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة"

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة الرياض للفترة السابعة؛ وذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 4/ 1438هـ.
 
واختير رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركات نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري "الدكتور جارالله بن عبدالله العضيب" ضمن أعضاء المجلس في فترته الجديدة.
 
ورفع "العضيب" خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله-، ولأمير منطقة الرياض "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز"، على هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه وزملاءه أعضاءَ المجلس على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة، ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.
 

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اختيار "جارالله العضيب" عضوًا في مجلس منطقة الرياض لأربع سنوات
سبق

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة الرياض للفترة السابعة؛ وذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 4/ 1438هـ.
 
واختير رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركات نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري "الدكتور جارالله بن عبدالله العضيب" ضمن أعضاء المجلس في فترته الجديدة.
 
ورفع "العضيب" خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله-، ولأمير منطقة الرياض "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز"، على هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه وزملاءه أعضاءَ المجلس على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة، ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:48 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:31 AM
شكر القيادة على الثقة وقال: "أسأل الله أن يعينني لخدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة"

اختيار "جارالله العضيب" عضوًا في مجلس منطقة الرياض لأربع سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,645

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة الرياض للفترة السابعة؛ وذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 4/ 1438هـ.
 
واختير رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركات نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري "الدكتور جارالله بن عبدالله العضيب" ضمن أعضاء المجلس في فترته الجديدة.
 
ورفع "العضيب" خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز" ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله-، ولأمير منطقة الرياض "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز"، على هذه الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه وزملاءه أعضاءَ المجلس على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة، ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.
 

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