ارتباك يكشف ثلاثيني برفقته إثيوبية وكمية حشيش في "وادي الدواسر"

سُلّم لـ"مكافحة المخدرات" في محافظة تثليث لإكمال اللازم

أحبطت دوريات القوة الخاصة لأمن طرق القيرة بعسير، محاولة تهريب مواطن كمية من الحشيش المخدر، كان قادماً بها من الجنوب باتجاه وادي الدواسر.

وقالت مصادر أمنية لـ"سبق"، إن دوريات أمن طرق القيرة بمنطقة عسير اشتبهت اليوم في مركبة من نوع "سكويا" يقودها مواطن ثلاثيني وبرفقته امرأة، وعند طلب الهوية الوطنية، أفاد قائلاً "هذي زوجتي"، وظهرت عليه علامات الارتباك.



وتم إخضاع الأشخاص والمركبة للتدقيق النظامي والتفتيش؛ وتبين أن من كانت برفقته امرأة من جنسية إثيوبية من مجهولي الهوية، كما عثر رجال الأمن على ثلاث بلاطات من مادة الحشيش المخدر بداخل حقيبة سفر.



وعلى الفور أعدّ محضر الضبط الخاص بالحالة، ومن ثم تحويله لمكافحة المخدرات بمحافظة تثليث لإكمال الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة.