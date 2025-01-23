ارتفاع حصيلة ضحايا انحراف قطار في الهند إلى 27 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انحراف قطار في الهند إلى 27 قتيلاً.

وخرجت القاطرة وثمان من عربات القطار السريع الـ21، عن السكة أثناء رحلة بين جاغدالبور وبوبانيسوار، قُرب محطة كونيرو في منطقة فيزياناغرام النائية بولاية أندرا براديش.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية على الساحل الشرقي ج.ب. ميشرا: "بوسعنا التأكيد أن الحصيلة ارتفعت إلى 27 قتيلاً"؛ متابعاً أن "الحصيلة قد ترتفع وجهودُ الإغاثة متواصلة".

وأوضح المتحدث باسم السكك الحديدية الوطنية أنيل ساكسينا من جانبه، أن السلطات وفِرَق الإغاثة عملت طوال الليل لمحاولة العثور على الناجين.

وعرضت الشبكات التلفزيونية مشاهد تظهر فيها عربات مقلوبة على جنبها ومسعفون يحاولون إخراج الركاب من نوافذ القطار.

ولم تتضح بعدُ أسباب الحادث.