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"استئناف دبي" تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، يوم الأحد، حُكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نُطق لم تستغرق دقيقة.

 

وحسب "سكاي نيوز" رحب والدا الطفل بالحكم؛ معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني "قصاصه العادل".

 

تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاماً) قد قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقاً، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسياً.

 

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت، في أغسطس الماضي، حكماً بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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"استئناف دبي" تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة
سبق

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، يوم الأحد، حُكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نُطق لم تستغرق دقيقة.

 

وحسب "سكاي نيوز" رحب والدا الطفل بالحكم؛ معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني "قصاصه العادل".

 

تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاماً) قد قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقاً، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسياً.

 

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت، في أغسطس الماضي، حكماً بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:59 PM

"استئناف دبي" تؤيد إعدام قاتل الطفل عبيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أيدت محكمة الاستئناف في دبي، يوم الأحد، حُكم إعدام مغتصب وقاتل الطفل عبيدة، في جلسة نُطق لم تستغرق دقيقة.

 

وحسب "سكاي نيوز" رحب والدا الطفل بالحكم؛ معربين عن أملهما في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت حتى ينال الجاني "قصاصه العادل".

 

تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاماً) قد قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقاً، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسياً.

 

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت، في أغسطس الماضي، حكماً بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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