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القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في "إعادة الأمل" باليمن

القيادة العامة قدَّمت خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري، أحد جنودها بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلةً الله - عز وجل - أن يسكنه فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته. 

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القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في "إعادة الأمل" باليمن
سبق

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري، أحد جنودها بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلةً الله - عز وجل - أن يسكنه فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته. 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:43 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:45 PM
القيادة العامة قدَّمت خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد

القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في "إعادة الأمل" باليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
16,013

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري، أحد جنودها بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلةً الله - عز وجل - أن يسكنه فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته. 

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