القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في "إعادة الأمل" باليمن

القيادة العامة قدَّمت خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري، أحد جنودها بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلةً الله - عز وجل - أن يسكنه فسيح جناته، ويتغمده بواسع رحمته.