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استشهاد 8 من أفراد الشرطة المصرية في هجوم إرهابي

بكمين النقب على بعد 80 كم من الوادي الجديد

استُشهد 8 من أفراد الشرطة المصرية اليوم، وأُصيب ثلاثة آخرون، من جراء هجوم إرهابي على كمين النقب الذي يقع على بُعد 80 كيلومترًا من مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد المصرية.
 
وأوضح مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي أن قوة الكمين تصدت لهذا الهجوم الإرهابي؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص من قوة الكمين، وإصابة ثلاثة آخرين، لافتًا الانتباه إلى مقتل شخصين من المهاجمين.
 
 وأضاف المصدر بأنه لا يزال العمل جاريًا للبحث عن الجناة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 
 

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استشهاد 8 من أفراد الشرطة المصرية في هجوم إرهابي
سبق

استُشهد 8 من أفراد الشرطة المصرية اليوم، وأُصيب ثلاثة آخرون، من جراء هجوم إرهابي على كمين النقب الذي يقع على بُعد 80 كيلومترًا من مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد المصرية.
 
وأوضح مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي أن قوة الكمين تصدت لهذا الهجوم الإرهابي؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص من قوة الكمين، وإصابة ثلاثة آخرين، لافتًا الانتباه إلى مقتل شخصين من المهاجمين.
 
 وأضاف المصدر بأنه لا يزال العمل جاريًا للبحث عن الجناة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
01:14 AM
بكمين النقب على بعد 80 كم من الوادي الجديد

استشهاد 8 من أفراد الشرطة المصرية في هجوم إرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استُشهد 8 من أفراد الشرطة المصرية اليوم، وأُصيب ثلاثة آخرون، من جراء هجوم إرهابي على كمين النقب الذي يقع على بُعد 80 كيلومترًا من مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد المصرية.
 
وأوضح مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي أن قوة الكمين تصدت لهذا الهجوم الإرهابي؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص من قوة الكمين، وإصابة ثلاثة آخرين، لافتًا الانتباه إلى مقتل شخصين من المهاجمين.
 
 وأضاف المصدر بأنه لا يزال العمل جاريًا للبحث عن الجناة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 
 

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