استطلاع يكشف نظرة الباكستانيين الإيجابية للسعودية ويقارنها بأمريكا وإيران!

حمل للصين قدراً كبيراً من التقدير وأعطى للهند النسبة الأعلى من المؤشرات السلبية

كشف استطلاعٌ ميداني أجرته مؤسسة أبحاث باكستانية، أن الأغلبية العظمى من المواطنين الباكستانيين من الجنسين ومختلف الأديان لديهم مشاعر إيجابية تجاه السعودية، مقابل نظرة سلبية تجاه الهند وأمريكا وإيران وروسيا.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جيلاني" للأبحاث، إلى أن 46 % من الباكستانيين نظرتهم تجاه السعودية جيدة جداً، و29 % نظرتهم جيدة، وكذلك نظرتهم تجاه الصين جيدة جداً بنسبة 49 %، و25 % جيدة.

فيما أجاب 55 % بأن نظرتهم تجاه الهند سيئة للغاية، و24 % سيئة، وبالنسبة لأمريكا 6 % فقط أجابوا بأنهم يحملون تجاهها نظرة إيجابية مقابل 38 % أكدوا أن نظرتهم سيئة للغاية، و19% سيئة.

أما نظرتهم تجاه روسيا، فكانت سيئة للغاية بنسبة 19 %، و4 % فقط كشفوا أنهم يحملون تجاهها مشاعر جيدة جداً، أما تجاه ايران فقال نسبة 14% إنهم يرونها سيئة للغاية، و15% سيئة، مقابل 27 % قالوا إن نظرتهم تجاه إيران ليست جيدة لكنها مقبولة.