النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات بجناح التدريب التقني بـ"الجنادرية 31"

يشهد دورات مجانية في مجال التزيين النسائي والعناية بالمرأة

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات استعداداتها لاستقبال العوائل في أيامهم التي خصصها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣١ والتي تبدأ من عصر غدٍ الاثنين وحتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري.

 

وقد برزت المشاركة النسائية للمؤسسة من خلال تقديم الأركان المتنوعة للتعريف بالكليات التقنية للبنات وتخصصاتها والخدمات المقدمة لخرجاتها، وأقسام أخرى لتقديم المعلومات الخاصة برائدات الأعمال والتدريب الأهلي، بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات ونزيلات السجون كفساتين السهرة والشنط والإكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها.

 

وحول هذا الموضوع أوضحت مديرة إدارة خدمات المتدربات بالمؤسسة تغريد المتوزي أن المؤسسة تعكف على تقديم خدماتها في المحافل والمناسبات الوطنية والاجتماعية لتمكن الجميع من التعرف على برامج التدريب التقني والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتدرباتها عبر كلياتها التقنية المنتشرة في المملكة، ومن خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية لهذا العام ستتمكن زائرات الجناح النسائي للمؤسسة من الالتحاق بورش تدريبية مجانية قصيرة تحصل من خلالها المتدربة على شهادات معتمدة من المؤسسة. 

 

وأشارت "المتوزي" إلى أن قطاع التدريب بالبنات ينفذ يومياً أكثر من سبع ورش تدريبية، تتنوع ما بين أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية، ورشة ماكياج العيون والحواجب، ورشة الماكياج السينمائي، ورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج، رسم العين والحاجب، بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج وورشة رسم الحاجب والآي لاين ، وأكدت أن جميع الورش متاحة لجميع الزائرات باختلاف الفئات العمرية.

 

 وكشفت أن الجناح سيقدم خدمات مجانية في مجال التزيين النسائي من خلال صالون الكلية التقنية مثل قص الشعر والاستشوار والعناية بالأظافر، كما تم تجهيز ركن ترفيهي خاص للطفل يسمح ببقائهم فيه مع مختصات في التربية أثناء فترة وجود الأم في الجناح والتمتع بخدماته.

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في الجنادرية 31 يشهد يومياً برامج ممتعة وجاذبة تستهدف تنمية الحس الوطني والتعريف بدور الدولة ودعمها للتدريب، وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية بالإضافة إلى الفعاليات والدورات التدريبية المعتمدة المجانية للرجال والسيدات، وكذلك التعريف بتخصصاتها لفئات ذوي الإعاقة، وبرامج الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال والتأهيل المهني، ونشر الوعي السياحي من خلال برامجها في السياحة والفندقة، والتصنيع الغذائي وأركان الموهبة والابتكار والروبوت، إلى جانب تشغيل أكاديمية الطفل المهنية، وإقامة مسرح مهني للفعاليات والبرامج الوطنية والمهنية المصحوبة بالعديد من الجوائز القيمة والمسابقات والهدايا المقدمة من المؤسسة .

 

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات بجناح التدريب التقني بـ"الجنادرية 31"
سبق

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات استعداداتها لاستقبال العوائل في أيامهم التي خصصها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣١ والتي تبدأ من عصر غدٍ الاثنين وحتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري.

 

وقد برزت المشاركة النسائية للمؤسسة من خلال تقديم الأركان المتنوعة للتعريف بالكليات التقنية للبنات وتخصصاتها والخدمات المقدمة لخرجاتها، وأقسام أخرى لتقديم المعلومات الخاصة برائدات الأعمال والتدريب الأهلي، بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات ونزيلات السجون كفساتين السهرة والشنط والإكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها.

 

وحول هذا الموضوع أوضحت مديرة إدارة خدمات المتدربات بالمؤسسة تغريد المتوزي أن المؤسسة تعكف على تقديم خدماتها في المحافل والمناسبات الوطنية والاجتماعية لتمكن الجميع من التعرف على برامج التدريب التقني والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتدرباتها عبر كلياتها التقنية المنتشرة في المملكة، ومن خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية لهذا العام ستتمكن زائرات الجناح النسائي للمؤسسة من الالتحاق بورش تدريبية مجانية قصيرة تحصل من خلالها المتدربة على شهادات معتمدة من المؤسسة. 

 

وأشارت "المتوزي" إلى أن قطاع التدريب بالبنات ينفذ يومياً أكثر من سبع ورش تدريبية، تتنوع ما بين أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية، ورشة ماكياج العيون والحواجب، ورشة الماكياج السينمائي، ورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج، رسم العين والحاجب، بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج وورشة رسم الحاجب والآي لاين ، وأكدت أن جميع الورش متاحة لجميع الزائرات باختلاف الفئات العمرية.

 

 وكشفت أن الجناح سيقدم خدمات مجانية في مجال التزيين النسائي من خلال صالون الكلية التقنية مثل قص الشعر والاستشوار والعناية بالأظافر، كما تم تجهيز ركن ترفيهي خاص للطفل يسمح ببقائهم فيه مع مختصات في التربية أثناء فترة وجود الأم في الجناح والتمتع بخدماته.

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في الجنادرية 31 يشهد يومياً برامج ممتعة وجاذبة تستهدف تنمية الحس الوطني والتعريف بدور الدولة ودعمها للتدريب، وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية بالإضافة إلى الفعاليات والدورات التدريبية المعتمدة المجانية للرجال والسيدات، وكذلك التعريف بتخصصاتها لفئات ذوي الإعاقة، وبرامج الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال والتأهيل المهني، ونشر الوعي السياحي من خلال برامجها في السياحة والفندقة، والتصنيع الغذائي وأركان الموهبة والابتكار والروبوت، إلى جانب تشغيل أكاديمية الطفل المهنية، وإقامة مسرح مهني للفعاليات والبرامج الوطنية والمهنية المصحوبة بالعديد من الجوائز القيمة والمسابقات والهدايا المقدمة من المؤسسة .

 

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
04:27 PM
يشهد دورات مجانية في مجال التزيين النسائي والعناية بالمرأة

استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات بجناح التدريب التقني بـ"الجنادرية 31"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,618

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات استعداداتها لاستقبال العوائل في أيامهم التي خصصها المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣١ والتي تبدأ من عصر غدٍ الاثنين وحتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري.

 

وقد برزت المشاركة النسائية للمؤسسة من خلال تقديم الأركان المتنوعة للتعريف بالكليات التقنية للبنات وتخصصاتها والخدمات المقدمة لخرجاتها، وأقسام أخرى لتقديم المعلومات الخاصة برائدات الأعمال والتدريب الأهلي، بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات ونزيلات السجون كفساتين السهرة والشنط والإكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها.

 

وحول هذا الموضوع أوضحت مديرة إدارة خدمات المتدربات بالمؤسسة تغريد المتوزي أن المؤسسة تعكف على تقديم خدماتها في المحافل والمناسبات الوطنية والاجتماعية لتمكن الجميع من التعرف على برامج التدريب التقني والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتدرباتها عبر كلياتها التقنية المنتشرة في المملكة، ومن خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية لهذا العام ستتمكن زائرات الجناح النسائي للمؤسسة من الالتحاق بورش تدريبية مجانية قصيرة تحصل من خلالها المتدربة على شهادات معتمدة من المؤسسة. 

 

وأشارت "المتوزي" إلى أن قطاع التدريب بالبنات ينفذ يومياً أكثر من سبع ورش تدريبية، تتنوع ما بين أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية، ورشة ماكياج العيون والحواجب، ورشة الماكياج السينمائي، ورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج، رسم العين والحاجب، بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج وورشة رسم الحاجب والآي لاين ، وأكدت أن جميع الورش متاحة لجميع الزائرات باختلاف الفئات العمرية.

 

 وكشفت أن الجناح سيقدم خدمات مجانية في مجال التزيين النسائي من خلال صالون الكلية التقنية مثل قص الشعر والاستشوار والعناية بالأظافر، كما تم تجهيز ركن ترفيهي خاص للطفل يسمح ببقائهم فيه مع مختصات في التربية أثناء فترة وجود الأم في الجناح والتمتع بخدماته.

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في الجنادرية 31 يشهد يومياً برامج ممتعة وجاذبة تستهدف تنمية الحس الوطني والتعريف بدور الدولة ودعمها للتدريب، وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية بالإضافة إلى الفعاليات والدورات التدريبية المعتمدة المجانية للرجال والسيدات، وكذلك التعريف بتخصصاتها لفئات ذوي الإعاقة، وبرامج الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال والتأهيل المهني، ونشر الوعي السياحي من خلال برامجها في السياحة والفندقة، والتصنيع الغذائي وأركان الموهبة والابتكار والروبوت، إلى جانب تشغيل أكاديمية الطفل المهنية، وإقامة مسرح مهني للفعاليات والبرامج الوطنية والمهنية المصحوبة بالعديد من الجوائز القيمة والمسابقات والهدايا المقدمة من المؤسسة .

 

 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,336
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة