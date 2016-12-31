بالصور.. استقبال أبطال العالم في الخوارزمي الصغير بالورود بـ "مطار المؤسس"

"الشنبري" حصد المركز الأول و "الطويرقي" فاز بالمرتبة الثالثة

تصوير: مشعل الزهراني: جندت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طواقمها، بمشاركة عدد من التربويين، لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي الصغير ، وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث ، حيث تقرر إفساح المجال أمامه عبر سيارة خاصة نقلته من مدرج الطائرة ليكون الاستقبال لهما في منصّة كبار الزوار.

وكان في استقبال الطالبين تربويون، ومسؤولون في التعليم ، وقيادات، وعدد من منسوبي مدارس الأندلس على رأسهم الرئيس التنفيذي لمدارس الأندلس إبراهيم الحارثي ، ومدير مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف عبدالعزيز الثبيتي ، وأولياء أمور الطلاب ، وجمع من أقارب الطالب وكذلك مسؤولون من المطار، وكان الاستقبال بالورود والهدايا.

وقال "الثبيتي": "الطالب محمد الشنبري الذي فاز بالمركز الأول حقق التميز لما يملكه من قدرات إلى عدّة مشاريع تربوية إثرائية ومعرفية من ضمنها منهج الخوارزمي والخوارزمي الصغير والروبوت الآلي واللغة الإنجليزية ، ونراهن على أن هذه المشاريع بمشيئة الله، ستخرج لنا عباقرة ومتميزين آخرين على مستوى العالم".

وأضاف: "المسابقة بدأت مطلع العام الدراسي إذ فاز الطلاب على مستوى المملكة وخاضوا تصفيات العالم للمسابقة في كوريا وحقق محمد الشنبري المركز الأول ونال المركز الثاني مشعل فايز السواط في الخوارزمي الصغير الذي سيصل إلى مطار الطائف يوم غد الأحد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الطالب ماجد الطويرقي من تعليم الطائف أيضاً".

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد اتصل بقائد مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف وطلب منه إيصال تهنئته للطلاب الفائزين الذين سيتم تكريمهم في جائزة التميّز للتعليم السنوية في دورتها السابعة، وفق ما أكّده أمين الجائزة محمد الطويان.

من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطالبين عن عميق سعادتهم الغامرة، مهدين هذا الإنجاز العلمي للقيادة الرشيدة والحقل التعليمي وكافة أبناء الوطن.