النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. استقبال أبطال العالم في الخوارزمي الصغير بالورود بـ "مطار المؤسس"

"الشنبري" حصد المركز الأول و "الطويرقي" فاز بالمرتبة الثالثة

تصوير: مشعل الزهراني: جندت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طواقمها، بمشاركة عدد من التربويين، لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي الصغير ، وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث ، حيث تقرر إفساح المجال أمامه عبر سيارة خاصة نقلته من مدرج الطائرة ليكون الاستقبال لهما في منصّة كبار الزوار.

 

وكان في استقبال الطالبين تربويون، ومسؤولون في التعليم ، وقيادات، وعدد من منسوبي مدارس الأندلس على رأسهم الرئيس التنفيذي لمدارس الأندلس إبراهيم الحارثي ، ومدير مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف عبدالعزيز الثبيتي ، وأولياء أمور الطلاب ، وجمع من أقارب الطالب وكذلك مسؤولون من المطار، وكان الاستقبال بالورود والهدايا.

 

وقال "الثبيتي": "الطالب محمد الشنبري الذي فاز بالمركز الأول حقق التميز لما يملكه من قدرات إلى عدّة مشاريع تربوية إثرائية ومعرفية من ضمنها منهج الخوارزمي والخوارزمي الصغير والروبوت الآلي واللغة الإنجليزية ، ونراهن على أن هذه المشاريع بمشيئة الله، ستخرج لنا عباقرة ومتميزين آخرين على مستوى العالم".

 

وأضاف: "المسابقة بدأت مطلع العام الدراسي إذ فاز الطلاب على مستوى المملكة وخاضوا تصفيات العالم للمسابقة في كوريا وحقق محمد الشنبري المركز الأول ونال المركز الثاني مشعل فايز السواط في الخوارزمي الصغير الذي سيصل إلى مطار الطائف يوم غد الأحد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الطالب ماجد الطويرقي من تعليم الطائف أيضاً".

 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد اتصل بقائد مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف وطلب منه إيصال تهنئته للطلاب الفائزين الذين سيتم تكريمهم في جائزة التميّز للتعليم السنوية في دورتها السابعة، وفق ما أكّده أمين الجائزة محمد الطويان.

 

من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطالبين عن عميق سعادتهم الغامرة، مهدين هذا الإنجاز العلمي للقيادة الرشيدة والحقل التعليمي وكافة أبناء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. استقبال أبطال العالم في الخوارزمي الصغير بالورود بـ "مطار المؤسس"
سبق

تصوير: مشعل الزهراني: جندت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طواقمها، بمشاركة عدد من التربويين، لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي الصغير ، وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث ، حيث تقرر إفساح المجال أمامه عبر سيارة خاصة نقلته من مدرج الطائرة ليكون الاستقبال لهما في منصّة كبار الزوار.

 

وكان في استقبال الطالبين تربويون، ومسؤولون في التعليم ، وقيادات، وعدد من منسوبي مدارس الأندلس على رأسهم الرئيس التنفيذي لمدارس الأندلس إبراهيم الحارثي ، ومدير مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف عبدالعزيز الثبيتي ، وأولياء أمور الطلاب ، وجمع من أقارب الطالب وكذلك مسؤولون من المطار، وكان الاستقبال بالورود والهدايا.

 

وقال "الثبيتي": "الطالب محمد الشنبري الذي فاز بالمركز الأول حقق التميز لما يملكه من قدرات إلى عدّة مشاريع تربوية إثرائية ومعرفية من ضمنها منهج الخوارزمي والخوارزمي الصغير والروبوت الآلي واللغة الإنجليزية ، ونراهن على أن هذه المشاريع بمشيئة الله، ستخرج لنا عباقرة ومتميزين آخرين على مستوى العالم".

 

وأضاف: "المسابقة بدأت مطلع العام الدراسي إذ فاز الطلاب على مستوى المملكة وخاضوا تصفيات العالم للمسابقة في كوريا وحقق محمد الشنبري المركز الأول ونال المركز الثاني مشعل فايز السواط في الخوارزمي الصغير الذي سيصل إلى مطار الطائف يوم غد الأحد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الطالب ماجد الطويرقي من تعليم الطائف أيضاً".

 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد اتصل بقائد مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف وطلب منه إيصال تهنئته للطلاب الفائزين الذين سيتم تكريمهم في جائزة التميّز للتعليم السنوية في دورتها السابعة، وفق ما أكّده أمين الجائزة محمد الطويان.

 

من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطالبين عن عميق سعادتهم الغامرة، مهدين هذا الإنجاز العلمي للقيادة الرشيدة والحقل التعليمي وكافة أبناء الوطن.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
03:15 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:57 AM
"الشنبري" حصد المركز الأول و "الطويرقي" فاز بالمرتبة الثالثة

بالصور.. استقبال أبطال العالم في الخوارزمي الصغير بالورود بـ "مطار المؤسس"

A A A
فهد العتيبي - جدة
10
11,100

تصوير: مشعل الزهراني: جندت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة طواقمها، بمشاركة عدد من التربويين، لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الخوارزمي الصغير ، وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث ، حيث تقرر إفساح المجال أمامه عبر سيارة خاصة نقلته من مدرج الطائرة ليكون الاستقبال لهما في منصّة كبار الزوار.

 

وكان في استقبال الطالبين تربويون، ومسؤولون في التعليم ، وقيادات، وعدد من منسوبي مدارس الأندلس على رأسهم الرئيس التنفيذي لمدارس الأندلس إبراهيم الحارثي ، ومدير مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف عبدالعزيز الثبيتي ، وأولياء أمور الطلاب ، وجمع من أقارب الطالب وكذلك مسؤولون من المطار، وكان الاستقبال بالورود والهدايا.

 

وقال "الثبيتي": "الطالب محمد الشنبري الذي فاز بالمركز الأول حقق التميز لما يملكه من قدرات إلى عدّة مشاريع تربوية إثرائية ومعرفية من ضمنها منهج الخوارزمي والخوارزمي الصغير والروبوت الآلي واللغة الإنجليزية ، ونراهن على أن هذه المشاريع بمشيئة الله، ستخرج لنا عباقرة ومتميزين آخرين على مستوى العالم".

 

وأضاف: "المسابقة بدأت مطلع العام الدراسي إذ فاز الطلاب على مستوى المملكة وخاضوا تصفيات العالم للمسابقة في كوريا وحقق محمد الشنبري المركز الأول ونال المركز الثاني مشعل فايز السواط في الخوارزمي الصغير الذي سيصل إلى مطار الطائف يوم غد الأحد، بينما كان المركز الثالث من نصيب الطالب ماجد الطويرقي من تعليم الطائف أيضاً".

 

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد اتصل بقائد مدرسة الأندلس الابتدائية بالطائف وطلب منه إيصال تهنئته للطلاب الفائزين الذين سيتم تكريمهم في جائزة التميّز للتعليم السنوية في دورتها السابعة، وفق ما أكّده أمين الجائزة محمد الطويان.

 

من جهتهم، عبّر أولياء أمور الطالبين عن عميق سعادتهم الغامرة، مهدين هذا الإنجاز العلمي للقيادة الرشيدة والحقل التعليمي وكافة أبناء الوطن.

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,444
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة