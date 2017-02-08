استمرار علاج خادمة مغربية سقطت من سطح منزل بالرياض

السفارة تتابع و"الادعاء العام" تحقق بعد فيديو الاتهامات

أكَّدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنَّ هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تواصل تحقيقاتها حول قضية تعرض خادمة مغربية لإصابات متعددة، والادعاء بأنَّها سقطت من سطح المنزل الذي كانت تعمل فيه، وفقًا لمقطع فيديو متداول تضمن اتهامات.



وأكَّدت المصادر أن الحالة الصحية للخادمة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والاهتمام في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، هي من تحدد موعد خروجها من المستشفى من استمرار تنويمها.



وكانت السفارة المغربية قد أصدرت بيانًا أمس عن الحالة، مؤكدة متابعتها للعاملة بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية للاطمئنان على صحتها وكشف تفاصيل ما تعرضت له.



يشار إلى أنَّ حادثة سقوط الخادمة حدثت قبل نحو ثلاثة أسابيع.