"الطيران المدني" الكويتي يؤكد خلوّ الطائرة الألمانية من أي متفجرات

كان على متنها 299 راكباً تم إجلاؤهم وتأمين المدرج احترازياً

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، أن التحقيقات الأولية بشأن الطائرة الألمانية التي هبطت اضطراراً اليوم في مطار الكويت الدولي أكدت خلو الطائرة من أي متفجرات.

وكانت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية (يورو وينغز)، تقل على متنها 299 راكباً، وكانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية، قد هبطت اضطرارياً في مطار الكويت الدولي؛ بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها، وقامت السلطات الأمنية بإخلاء الطائرة من ركابها وتأمين المدرج.

وبحسب "الراي" الكويتية، طمأنت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي بأن المعلومات الأولية تشير إلى سلامة الطائرة وخلوها من أي مواد متفجرة.

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صحيفة محلية: تم إخلاؤها والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أي خطر

استنفار أمني في مطار الكويت بعد بلاغ عن وجود قنبلة في طائرة ألمانية

أشارت مصادر أمنية في مطار الكويت، حول الهبوط الاضطراري لطائرة "يورو وينغز" وهي إحدى شركات الطيران التجاري في ألمانيا والتي كانت متجهة من مسقط إلى ألمانيا، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سلامة الطائرة وخلوّها من أي مواد متفجرة.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية كانت الطائرة قد حطت في مطار الكويت صباح اليوم، بعد أن اشتبه قائدها بوجود جسم غريب على متنها؛ فطلب الإذن بالهبوط، وعند السماح له اتخذت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي الإجراءات اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وقامت بإخلاء الطائرة من ركابها وتأمين المَدرج.

وأبلغ مصدر أمني أن "إجراءات التأكد من سلامة الطائرة وخُلُوّها من أي مواد متفجرة لا تزال جارية حتى الآن"؛ مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أي قنبلة على متنها.