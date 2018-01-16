اسم البطل "عواجي" على قاعة اختبارات مدرسة "صهيب بن سنان" بهدادة

الطلاب يؤدون الاختبارات وسط أجواء مناسبة

تم إطلاق اسم رجل الأمن، البطل جبران عواجي، على قاعة الاختبارات بمدرسة صهيب بن سنان بهدادة، التابعة لتعليم منطقة نجران ، تقديرا للدور البطولي الذي قام به.

وأدى الطلاب الاختبارات وسط أجواء مناسبة، حيث حرصت إدارة المدرسة على توفير كل ما يحتاجونه من المستلزمات المدرسية والمشروبات، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبارات بكل ارتياحية.