اسم البطل "عواجي" على قاعة اختبارات مدرسة "صهيب بن سنان" بهدادة
الطلاب يؤدون الاختبارات وسط أجواء مناسبة
تم إطلاق اسم رجل الأمن، البطل جبران عواجي، على قاعة الاختبارات بمدرسة صهيب بن سنان بهدادة، التابعة لتعليم منطقة نجران ، تقديرا للدور البطولي الذي قام به.
وأدى الطلاب الاختبارات وسط أجواء مناسبة، حيث حرصت إدارة المدرسة على توفير كل ما يحتاجونه من المستلزمات المدرسية والمشروبات، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبارات بكل ارتياحية.
اسم البطل "عواجي" على قاعة اختبارات مدرسة "صهيب بن سنان" بهدادة
بندر آل عوض
سبق
2017-01-15
تم إطلاق اسم رجل الأمن، البطل جبران عواجي، على قاعة الاختبارات بمدرسة صهيب بن سنان بهدادة، التابعة لتعليم منطقة نجران ، تقديرا للدور البطولي الذي قام به.
وأدى الطلاب الاختبارات وسط أجواء مناسبة، حيث حرصت إدارة المدرسة على توفير كل ما يحتاجونه من المستلزمات المدرسية والمشروبات، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبارات بكل ارتياحية.
15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:04 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:26 AM
الطلاب يؤدون الاختبارات وسط أجواء مناسبة
اسم البطل "عواجي" على قاعة اختبارات مدرسة "صهيب بن سنان" بهدادة
تم إطلاق اسم رجل الأمن، البطل جبران عواجي، على قاعة الاختبارات بمدرسة صهيب بن سنان بهدادة، التابعة لتعليم منطقة نجران ، تقديرا للدور البطولي الذي قام به.
وأدى الطلاب الاختبارات وسط أجواء مناسبة، حيث حرصت إدارة المدرسة على توفير كل ما يحتاجونه من المستلزمات المدرسية والمشروبات، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبارات بكل ارتياحية.