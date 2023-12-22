اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الأردني قرب "الكرك"

مصادر: يشتبه بأنهم متشددون

أكدت مصادر أمنية أردنية أن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين مجهولين بعد مداهمة لمنزل على مشارف مدينة الكرك جنوب المملكة، حيث يُعتقد اختباء من يشتبه بأنهم متشددون وفقاً لـ"رويترز".

وكان الأردن قد بدأ عملية ملاحقة لمشتبه بهم ربما يكون لهم صلات بأربعة متشددين هاجموا الشرطة في مدينة الكرك في تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية.