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اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الأردني قرب "الكرك"

مصادر: يشتبه بأنهم متشددون

أكدت مصادر أمنية أردنية أن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين مجهولين بعد مداهمة لمنزل على مشارف مدينة الكرك جنوب المملكة، حيث يُعتقد اختباء من يشتبه بأنهم متشددون وفقاً لـ"رويترز".

وكان الأردن قد بدأ عملية ملاحقة لمشتبه بهم ربما يكون لهم صلات بأربعة متشددين هاجموا الشرطة في مدينة الكرك في تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية.

 

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اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الأردني قرب "الكرك"
سبق

أكدت مصادر أمنية أردنية أن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين مجهولين بعد مداهمة لمنزل على مشارف مدينة الكرك جنوب المملكة، حيث يُعتقد اختباء من يشتبه بأنهم متشددون وفقاً لـ"رويترز".

وكان الأردن قد بدأ عملية ملاحقة لمشتبه بهم ربما يكون لهم صلات بأربعة متشددين هاجموا الشرطة في مدينة الكرك في تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية.

 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
07:38 PM
مصادر: يشتبه بأنهم متشددون

اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الأردني قرب "الكرك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر أمنية أردنية أن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين مجهولين بعد مداهمة لمنزل على مشارف مدينة الكرك جنوب المملكة، حيث يُعتقد اختباء من يشتبه بأنهم متشددون وفقاً لـ"رويترز".

وكان الأردن قد بدأ عملية ملاحقة لمشتبه بهم ربما يكون لهم صلات بأربعة متشددين هاجموا الشرطة في مدينة الكرك في تبادل لإطلاق النار قتل خلاله ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية.

 

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