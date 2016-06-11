إصابة 5 في حريق بتاريخية جدة .. رجال "المدني" اقتحموا مبنى مهدّداً بالانهيار

فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي شبَّ في واجهة بناية مكتظة بالسكان

تسبّب حريقٌ اندلع، صباح اليوم السبت، في المنطقة التاريخية - وسط محافظة جدة، في إصابة خمسة أشخاص؛ نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، كما تمّ إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق فرق الإنقاذ.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرّمة، العقيد سعيد سرحان؛ إن فرق الإنقاذ بـ "مدني جدة" تمكنت، اليوم، من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزتهم النيران في الدور الرابع بعد اندلاع حريق في واجهة البناية، تمّ إخلاؤهم عن طريق سيارة السلالم، وكذلك السلالم الداخلية للمبنى المكوّن من أربعة أدوار، تمّ نقلهم جميعاً إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، فيما تلقى أحدهم العلاج في موقع الحادث، ولم تستدع حالته نقله للمستشفى.



في الوقت نفسه تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي شبّ في واجهة البناية المكتظة بالسكان ضمن نطاق المنطقة التاريخية المبني من الحجر المنقبي والطين البحري والأخشاب المحاطة ببنايات عدة، واصلت فرق الإطفاء إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الامتداد إلى أرجاء البناية أو انتقاله للمباني المجاورة، بينما عملت فرق الإنقاذ على تمشيط المبنى المحترق والمبنى المجاور له للتأكّد من عدم وجود أشخاص بعد أن أُخليت إحدى البنايات المجاورة للمبنى من السكان نتيجة الحريق، وفي أثناء عمل الفرق في عمليات المكافحة انهار جزءٌ من المبنى نتيجة تآكل الجدران الذي أحدثه الحريق.



وأشاد العقيد سعيد سرحان؛ بالدور الكبير الذي قام به أفراد الإنقاذ في عمليات إنقاذ ثلاثة أشخاص احتُجزوا بالدور الرابع من خلال اقتحامهم المبنى المهدّد بالانهيار بأيّ لحظة نتيجة الحريق، وأكّد أن تلك المعنويات الكبيرة في إنقاذ الأرواح دأب عليها أبناء المملكة في القطاعات الأمنية كافة، وخصَّ الدفاع المدني بطبيعة عمله في حماية الأرواح والممتلكات وما يلقاه من دعم معنوي وتجهيزات وتدريب من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما يتمتع به رجال الدفاع المدني من عقيدة إسلامية راسخة تعي معنى حماية النفس والمال من الهلاك، وأجرها العظيم، خاصة في هذا الشهر الكريم.



كما تمّ تأمين محيط المبنى ومنع المارة من الاقتراب حفاظاً على سلامتهم، بينما باشر المعنيون بالتحقيق أعمالهم لمعرفة الأسباب التي أدّت الى اندلاع الحريق، ومع انتهاء أعمال الدفاع المدني سيتم تسليم الموقع لبلدية جدة التاريخية.

