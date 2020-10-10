اعتقلت شرطة دبي ثلاثة أشخاص من الجنسية النيجيرية بتهمة ابتزاز رجل سعودي، بعد تصويره عاريًا في أحد الفنادق. وذكرت صحيفة " thenational " الإماراتية أن المتهمين قاموا بوضع كمين لرجل سعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال. وأضافت بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد. ونفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم.

اعتقال 3 نيجيريين بتهمة خداع "سعودي" وتصويره عاريًا في أحد فنادق دبي خالد علي سبق 2017-10-10 اعتقلت شرطة دبي ثلاثة أشخاص من الجنسية النيجيرية بتهمة ابتزاز رجل سعودي، بعد تصويره عاريًا في أحد الفنادق.



وذكرت صحيفة " thenational " الإماراتية أن المتهمين قاموا بوضع كمين لرجل سعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال.



وأضافت بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد.



ونفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم.



10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 01:31 AM

اعتقال 3 نيجيريين بتهمة خداع "سعودي" وتصويره عاريًا في أحد فنادق دبي أطلقوا سراحه عقب دفعه 1000 درهم مقابل عدم نشرهم صوره على مواقع التواصل





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اعتقلت شرطة دبي ثلاثة أشخاص من الجنسية النيجيرية بتهمة ابتزاز رجل سعودي، بعد تصويره عاريًا في أحد الفنادق.



وذكرت صحيفة " thenational " الإماراتية أن المتهمين قاموا بوضع كمين لرجل سعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال.



وأضافت بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد.



ونفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم.

