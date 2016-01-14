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اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة

"العبيكان" رئيساً و"الغامدي" نائباً و"محنشي" أميناً للصندوق

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، التشكيل الجديد لأعضاء مجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الحالية، عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: عبدالوهاب بن ناصر العبيكان (رئيساً)، ويعن الله بن سعيد الغامدي (نائباً للرئيس)، ونشمي بن جبر العتيبي (أميناً عاماً)، ومنصور بن حسن محنشي (أميناً للصندوق)، وعضوية كل من: سعيد بن علي الزهراني، غالب بن عبدالله السعدون، نواف بن سعود العصيمي، عبدالعزيز بن صالح الحارثي، ومحمد بن عبدالوهاب العبيكان.

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اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة
سبق

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، التشكيل الجديد لأعضاء مجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الحالية، عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: عبدالوهاب بن ناصر العبيكان (رئيساً)، ويعن الله بن سعيد الغامدي (نائباً للرئيس)، ونشمي بن جبر العتيبي (أميناً عاماً)، ومنصور بن حسن محنشي (أميناً للصندوق)، وعضوية كل من: سعيد بن علي الزهراني، غالب بن عبدالله السعدون، نواف بن سعود العصيمي، عبدالعزيز بن صالح الحارثي، ومحمد بن عبدالوهاب العبيكان.

12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438
11:25 PM
"العبيكان" رئيساً و"الغامدي" نائباً و"محنشي" أميناً للصندوق

اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة

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فهد العتيبي - الطائف
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اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، التشكيل الجديد لأعضاء مجلس إدارة نادي الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الحالية، عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: عبدالوهاب بن ناصر العبيكان (رئيساً)، ويعن الله بن سعيد الغامدي (نائباً للرئيس)، ونشمي بن جبر العتيبي (أميناً عاماً)، ومنصور بن حسن محنشي (أميناً للصندوق)، وعضوية كل من: سعيد بن علي الزهراني، غالب بن عبدالله السعدون، نواف بن سعود العصيمي، عبدالعزيز بن صالح الحارثي، ومحمد بن عبدالوهاب العبيكان.

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