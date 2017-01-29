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اعتماد كلية ابن رشد مركزًا لاختبار "آيلتس IELTS"

"سرحان": تعلُّم الإنجليزية أصبح حاجة ماسة

اُعتمدت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها ممثلة بمركز خدمة المجتمع مركز معتمد للاختبار الدولي "الآيلتس IELTS" للغة الإنجليزية.

 

وأكد عميد الكلية "الدكتور علي مفرح سرحان"، أن الكلية حريصة على الحصول على مثل هذه الاعتمادات من الاختبارات، وخاصة اختبارات اللغة الإنجليزية من أجل خدمة مواطني ومقيمي المنطقة وتسهيل العقبات أمامهم.

 

وأوضح الدكتور أنه عُقد اختبار للطلاب والطالبات بالكلية، يوم الخميس الماضي، مبيناً أن اختبار "IELTS" يهم فئة كبيرة من المجتمع، وخاصة الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة الدراسات العليا؛ لأن شرط اللغة الإنجليزية أصبح أساسياً في القبول لبعض الجامعات للدراسات العليا والابتعاث في بعض الجهات الحكومية.

 

وقال عميد الكلية: إن تعلم اللغة الإنجليزية أصبح حاجة ماسة في مواصلة الدراسة وحصول الطلبة والطالبات على الاعتماد في هذه الاختبارات من اختبار "IELTS" أو "TOEFL" يعتبر دعمًا للطلاب والطالبات في مواصلة الدراسات العليا، منوهاً إلى أن الكلية إضافة لذلك تقدم دورات تدريبية للإعداد والتأهيل للراغبين والراغبات في تحسين مستواهم في الحصول على درجات عالية في هذه الاختبارات.

 

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اعتماد كلية ابن رشد مركزًا لاختبار "آيلتس IELTS"
سبق

اُعتمدت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها ممثلة بمركز خدمة المجتمع مركز معتمد للاختبار الدولي "الآيلتس IELTS" للغة الإنجليزية.

 

وأكد عميد الكلية "الدكتور علي مفرح سرحان"، أن الكلية حريصة على الحصول على مثل هذه الاعتمادات من الاختبارات، وخاصة اختبارات اللغة الإنجليزية من أجل خدمة مواطني ومقيمي المنطقة وتسهيل العقبات أمامهم.

 

وأوضح الدكتور أنه عُقد اختبار للطلاب والطالبات بالكلية، يوم الخميس الماضي، مبيناً أن اختبار "IELTS" يهم فئة كبيرة من المجتمع، وخاصة الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة الدراسات العليا؛ لأن شرط اللغة الإنجليزية أصبح أساسياً في القبول لبعض الجامعات للدراسات العليا والابتعاث في بعض الجهات الحكومية.

 

وقال عميد الكلية: إن تعلم اللغة الإنجليزية أصبح حاجة ماسة في مواصلة الدراسة وحصول الطلبة والطالبات على الاعتماد في هذه الاختبارات من اختبار "IELTS" أو "TOEFL" يعتبر دعمًا للطلاب والطالبات في مواصلة الدراسات العليا، منوهاً إلى أن الكلية إضافة لذلك تقدم دورات تدريبية للإعداد والتأهيل للراغبين والراغبات في تحسين مستواهم في الحصول على درجات عالية في هذه الاختبارات.

 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
07:30 PM
"سرحان": تعلُّم الإنجليزية أصبح حاجة ماسة

اعتماد كلية ابن رشد مركزًا لاختبار "آيلتس IELTS"

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ظافر الشهري - أبها
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اُعتمدت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها ممثلة بمركز خدمة المجتمع مركز معتمد للاختبار الدولي "الآيلتس IELTS" للغة الإنجليزية.

 

وأكد عميد الكلية "الدكتور علي مفرح سرحان"، أن الكلية حريصة على الحصول على مثل هذه الاعتمادات من الاختبارات، وخاصة اختبارات اللغة الإنجليزية من أجل خدمة مواطني ومقيمي المنطقة وتسهيل العقبات أمامهم.

 

وأوضح الدكتور أنه عُقد اختبار للطلاب والطالبات بالكلية، يوم الخميس الماضي، مبيناً أن اختبار "IELTS" يهم فئة كبيرة من المجتمع، وخاصة الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة الدراسات العليا؛ لأن شرط اللغة الإنجليزية أصبح أساسياً في القبول لبعض الجامعات للدراسات العليا والابتعاث في بعض الجهات الحكومية.

 

وقال عميد الكلية: إن تعلم اللغة الإنجليزية أصبح حاجة ماسة في مواصلة الدراسة وحصول الطلبة والطالبات على الاعتماد في هذه الاختبارات من اختبار "IELTS" أو "TOEFL" يعتبر دعمًا للطلاب والطالبات في مواصلة الدراسات العليا، منوهاً إلى أن الكلية إضافة لذلك تقدم دورات تدريبية للإعداد والتأهيل للراغبين والراغبات في تحسين مستواهم في الحصول على درجات عالية في هذه الاختبارات.

 

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