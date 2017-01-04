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اعتماد نتائج فحص الزواج في 48 ساعة بدلاً من 10 أيام بمختبر الرياض

بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت سابقاً

 أعلن المختبر الإقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض، عن تقليص فترة انتظار نتائج تقارير فحص الزواج، من 10 أيام إلى 48 ساعة، وذلك بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت سابقاً.

وأوضح مدير المختبر الإقليمي الدكتور "كامل بن محمد الدوسري"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى لها المختبر مساهمة منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات، التي كانت تواجه المقبلين على الزواج، حيث تم تقليص فترة انتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، لتقديم أفضل الخدمات في التحاليل المخبرية للمواطن والمقيم، ومؤكداً حرصه على السير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يضمن الوصول إلى أعلى مراتب الجودة والخدمة الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد نتائج فحص الزواج في 48 ساعة بدلاً من 10 أيام بمختبر الرياض
سبق

 أعلن المختبر الإقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض، عن تقليص فترة انتظار نتائج تقارير فحص الزواج، من 10 أيام إلى 48 ساعة، وذلك بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت سابقاً.

وأوضح مدير المختبر الإقليمي الدكتور "كامل بن محمد الدوسري"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى لها المختبر مساهمة منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات، التي كانت تواجه المقبلين على الزواج، حيث تم تقليص فترة انتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، لتقديم أفضل الخدمات في التحاليل المخبرية للمواطن والمقيم، ومؤكداً حرصه على السير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يضمن الوصول إلى أعلى مراتب الجودة والخدمة الصحية.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
09:47 PM
بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت سابقاً

اعتماد نتائج فحص الزواج في 48 ساعة بدلاً من 10 أيام بمختبر الرياض

A A A
خلف الدوسري - الرياض
14
8,808

 أعلن المختبر الإقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض، عن تقليص فترة انتظار نتائج تقارير فحص الزواج، من 10 أيام إلى 48 ساعة، وذلك بعد دراسة طبية ومخبرية أعدت سابقاً.

وأوضح مدير المختبر الإقليمي الدكتور "كامل بن محمد الدوسري"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى لها المختبر مساهمة منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات، التي كانت تواجه المقبلين على الزواج، حيث تم تقليص فترة انتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، لتقديم أفضل الخدمات في التحاليل المخبرية للمواطن والمقيم، ومؤكداً حرصه على السير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يضمن الوصول إلى أعلى مراتب الجودة والخدمة الصحية.

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