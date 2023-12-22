بالصور.. افتتاح المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته في نسخته الثالثة بالرياض

في أكبر تجمع محلي ودولي.. وبرعاية إعلامية من "سبق"

تصوير: عبدالملك سرور: انطلق مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات أكبر معرض دولي متخصص للقهوة والشوكولاته في الشرق الأوسط في نسخته الثالثة، الذي افتتحه ماجد بن عبد المحسن الحكير، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تنظمه شركة أعالي، بمشاركة أكثر من 130 عارضًا محليًّا ودوليًّا، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 20 - 23 ديسمبر 2016م، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق".



وتنوعت المشاركات هذا العام بين المحلية والدولية، بمشاركة رواد أعمال ومحترفين في مجال القهوة والشوكولاته. وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار القهوة والشوكولاته، ووكلاء العلامات العالمية الراقية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاته العالمية في المنطقة، الذين يشاركون في المعرض لإثبات وإبراز مكانة علاماتهم التجارية، وحضورهم القوي في السوق الخليجية والعربية، وتعزيز تواصلهم مع عملائهم، إضافة إلى عرض كل مستلزمات القهوة والشوكولاته من مكائن تصنيع وتحضير، وغيرها من التقنيات الحديثة التي ستبهر محبي وعشاق القهوة والشوكولاته.





وقد أبدى "الحكير" اهتمامه الشديد بالمعرض أثناء جولته، وأكد أن المعرض يزيد من الفرص الاقتصادية واستقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة.



وتشارك هذا العام كل من دول تنزانيا وإندونيسيا والهند والفلبين وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات. واستعرض الرعاة والمشاركون آخر التطورات والتقنيات الحديثة في صناعة القهوة والشوكولاته.



ويهدف المعرض إلى استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال؛ لتكون السعودية على خارطة الدول المنتجة لسلعتي القهوة والشوكولاته، بدلاً من دولة مستهلكة؛ وذلك تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية2030 ، خاصة أنه يوجد في السعودية أكثر 70 ألف شجرة من أجود أنواع البن في العالم، تزين جبال جازان، ترافقها أشجار الكاكاو التي نجحت هيئة تطوير منطقة فيفا بزراعتها في أول تجربة على مستوى العالم العربي، التي تهدف إلى الوصول بهذا المنتج إلى العالمية لتحقيق دخل اقتصادي.



يُذكر أن المعرض حاصل على عضوية الجمعية الأمريكية للقهوة المختصة، وكذلك على عضوية الجمعية الأوروبية للقهوة المختصة. وستنطلق غدًا ورش تدريبية مختصة بالقهوة والشوكولاته، يقدمها خبراء ومختصون عالميون، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

