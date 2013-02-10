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افتتاح معرض "قوات أمن المنشآت" في (الجنادرية 31)

تضمن عرضاً لمهام تنظيم الحشود في قطار المشاعر

تشارك قوات أمن المنشآت في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وذلك ضمن الأجنحة المخصّصة لوزارة الداخلية، إلى جانب عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية والخاصّة.

 

وتضمن الجناح الخاص بالقوات، محاكاة تاريخية عن نشأة القوات وتطوراتها، كما تضمن الجناح عرض فيديو وصور حيّة من المواقع التي تقوم بحراستها القوات، إضافة إلى أعمال القوات خلال مهمة الحج من تنظيمٍ للحشود في قطار المشاعر المقدّسة.

 

وشهد الجناح عرض بعض أجهزة الدعم الفني وأجهزة كشف المتفجرات التي يعد بعضها من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال الأمني، إضافةً إلى المركبات الحديثة والمصفحة لتأمين الحماية للمواقع بالمنشآت الحيوية، كذلك اشتمل على عدد من النشرات والمطويات التعريفية.

 

من جانبه، قال قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري؛ إن هذه المشاركة بجانب القطاعات الأمنية تعد مهمة في إبراز الجوانب الأمنية لزوّار المعرض وما شهده القطاع من تطور خلال الأعوام الماضية.

 

وشدّد على أهمية هذه المعارض التي تعد هي الجانب التعريفي للمواطنين لأعمال القوات وما تملكه من إمكانات مادية وبشرية لحماية مقدرات الوطن الغالي.

 

وأعرب مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الإعلامي الرسمي باسم قوات أمن المنشآت والمشرف على جناح القوات بالمهرجان، أن القوات تشارك للمرة السادسة على التوالي في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة مما يزيد من التواصل ما بين الجهات الحكومية والأمنية والمواطنين؛ لتعريفهم بمهام القوات وأعمالها.

 

ولقي المعرض إقبالاً واسعاً من اليوم الأول لافتتاح المهرجان؛ حيث قام بزيارة الجناح عددٌ من المواطنين وكِبار الشخصيات تعرّفوا من خلاله على أبرز الإنجازات للقوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح معرض "قوات أمن المنشآت" في (الجنادرية 31)
سبق

تشارك قوات أمن المنشآت في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وذلك ضمن الأجنحة المخصّصة لوزارة الداخلية، إلى جانب عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية والخاصّة.

 

وتضمن الجناح الخاص بالقوات، محاكاة تاريخية عن نشأة القوات وتطوراتها، كما تضمن الجناح عرض فيديو وصور حيّة من المواقع التي تقوم بحراستها القوات، إضافة إلى أعمال القوات خلال مهمة الحج من تنظيمٍ للحشود في قطار المشاعر المقدّسة.

 

وشهد الجناح عرض بعض أجهزة الدعم الفني وأجهزة كشف المتفجرات التي يعد بعضها من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال الأمني، إضافةً إلى المركبات الحديثة والمصفحة لتأمين الحماية للمواقع بالمنشآت الحيوية، كذلك اشتمل على عدد من النشرات والمطويات التعريفية.

 

من جانبه، قال قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري؛ إن هذه المشاركة بجانب القطاعات الأمنية تعد مهمة في إبراز الجوانب الأمنية لزوّار المعرض وما شهده القطاع من تطور خلال الأعوام الماضية.

 

وشدّد على أهمية هذه المعارض التي تعد هي الجانب التعريفي للمواطنين لأعمال القوات وما تملكه من إمكانات مادية وبشرية لحماية مقدرات الوطن الغالي.

 

وأعرب مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الإعلامي الرسمي باسم قوات أمن المنشآت والمشرف على جناح القوات بالمهرجان، أن القوات تشارك للمرة السادسة على التوالي في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة مما يزيد من التواصل ما بين الجهات الحكومية والأمنية والمواطنين؛ لتعريفهم بمهام القوات وأعمالها.

 

ولقي المعرض إقبالاً واسعاً من اليوم الأول لافتتاح المهرجان؛ حيث قام بزيارة الجناح عددٌ من المواطنين وكِبار الشخصيات تعرّفوا من خلاله على أبرز الإنجازات للقوات.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
02:01 PM
تضمن عرضاً لمهام تنظيم الحشود في قطار المشاعر

افتتاح معرض "قوات أمن المنشآت" في (الجنادرية 31)

A A A
ظافر الشهري - الرياض
0
1,444

تشارك قوات أمن المنشآت في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وذلك ضمن الأجنحة المخصّصة لوزارة الداخلية، إلى جانب عددٍ من الجهات الأمنية والحكومية والخاصّة.

 

وتضمن الجناح الخاص بالقوات، محاكاة تاريخية عن نشأة القوات وتطوراتها، كما تضمن الجناح عرض فيديو وصور حيّة من المواقع التي تقوم بحراستها القوات، إضافة إلى أعمال القوات خلال مهمة الحج من تنظيمٍ للحشود في قطار المشاعر المقدّسة.

 

وشهد الجناح عرض بعض أجهزة الدعم الفني وأجهزة كشف المتفجرات التي يعد بعضها من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال الأمني، إضافةً إلى المركبات الحديثة والمصفحة لتأمين الحماية للمواقع بالمنشآت الحيوية، كذلك اشتمل على عدد من النشرات والمطويات التعريفية.

 

من جانبه، قال قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري؛ إن هذه المشاركة بجانب القطاعات الأمنية تعد مهمة في إبراز الجوانب الأمنية لزوّار المعرض وما شهده القطاع من تطور خلال الأعوام الماضية.

 

وشدّد على أهمية هذه المعارض التي تعد هي الجانب التعريفي للمواطنين لأعمال القوات وما تملكه من إمكانات مادية وبشرية لحماية مقدرات الوطن الغالي.

 

وأعرب مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الإعلامي الرسمي باسم قوات أمن المنشآت والمشرف على جناح القوات بالمهرجان، أن القوات تشارك للمرة السادسة على التوالي في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة مما يزيد من التواصل ما بين الجهات الحكومية والأمنية والمواطنين؛ لتعريفهم بمهام القوات وأعمالها.

 

ولقي المعرض إقبالاً واسعاً من اليوم الأول لافتتاح المهرجان؛ حيث قام بزيارة الجناح عددٌ من المواطنين وكِبار الشخصيات تعرّفوا من خلاله على أبرز الإنجازات للقوات.

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