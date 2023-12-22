افتتاح معرض لغتي هويتي في الجامعة العربية المفتوحة بجدة

خلال حفل ضم الكثير من الفقرات اللغوية وأفلام الفيديو

افتتحت اليوم فعاليات معرض لغتي هويتي في الجامعة العربية المفتوحة والتي أشرف عليها مدير مركز جدة الإقليمي للجامعات العربية المفتوحة الدكتور غازي فلمبان.

وخلال الفعاليات عرضت رئيسة قسم المقررات العامة في الجامعة الدكتورة سميرة الآزوري لـ "سبق" الكثير من أعمال الطالبات ضمن مقررات اللغة العربية في الجامعة.

فيما قدمت الطالبات الكثير من أعمالهن الفنية في يوم اللغة العربية خلال الحفل الذي ضم الكثير من الفقرات اللغوية وأفلام الفيديو التي صممتها الطالبات عن مواضيع تخص اللغة العربية.