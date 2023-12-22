اقتصادي: ربط الميزانية ببرنامج التحول نقطة قوة.. والتضخم يهددها

قال: لأول مرة وبشفافية يتم وضع سيناريوهات لأسعار النفط لخمس سنوات

رصد المستشار الاقتصادي سالم بن فهد الزمّام عبر " سبق" تحليله لموازنة 2017 للسعودية من زاويتين الأولى نقاط القوة فيها، والأخرى نقاط المخاطر المتوقعة لتنفيذ أهدافها.



ويرى الاقتصادي الزمّام أن نقاط قوة الميزانية تكمن في ربطها بشكل متوسط وتوزيع وفق إستراتيجيات وأهداف وأدوات إدارية ومالية لأول مرة في أول برنامج للرؤية 2030 وهو برنامج التحول، إضافة إلى حجم إنفاق أعلى 890 ملياراً برغم انخفاض النفط وبشكل موجه ومركز لقطاعات منتجة ليست مستهلكة، وتحقيق عجز ملفت فاق التوقعات بنسبة 10% في 2016، و7.7% للعام 2017 من ناتج محلي إجمالي ونسبة دين من ناتج محلي إجمالي عند مستويات متدنية عالمياً 12.3% للعام 2017.



وأضاف الزمّام أن هذين العنصرين يخدمان بشكل مؤثر وأفضل مما هو متوقع بكثير قوة الاقتصاد بالتالي خدمة الدين العام والتصنيف السيادي للاقتصاد وأثر إيجابي مستقبلي لمرحلة إصدار السندات والصكوك الحكومية واستقرار للعملة كما أنها ولأول مرة وبشفافية تم وضع أساس وسيناريوهات لأسعار النفط لخمس سنوات بشكل متحفظ بدأت في 49 دولاراً لعام 2017 و58 دولاراً لعام 2020 وهذا مطمئن جداً للأسواق والمستثمرين.



وحول برامج الإنفاق الموجهة لدعم الطبقة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكد الزمام أنها ستحفز الإنفاق الاستهلاكي الذي يحرك القطاع الخاص.



وعن الزاوية الأخرى، وهي زاوية المخاطر، أشار الزمّام أنها تتمثل في تدهور النفط بهذه المرحلة رغم أنه أمر مستبعد، معتبراً أن التضخم سيؤثر خطراً على الاستثمار والإنفاق والادخار على مستوى الأفراد والشركات.