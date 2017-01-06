اقرأ: عشرة أسباب لاهتمام عمالقة الاقتصاد العالمي بـ"سوفت بانك فيجن"

يعتبرون من أشهر المستثمرين "صندوق الاستثمارات السعودي" و"آبل" و"أوراكل"

حظي إعلان مجموعة "سوفت بنك" اليابانية عن تأسيس صندوق استثماري جديد باسم "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية؛ بتوقعات متفائلة أن يبلغ حجم استثماراته 100 مليار دولار أمريكي في غضون سنوات معدودة.

ويعكس إعلان عملاق التكنولوجيا "آبل" مؤخرًا الانضمام للصندوق العالمي؛ حجم الاهتمام المتزايد من أشهر شركات الاقتصاد في العالم بـ"سوفت بانك فيجن".

اقرأ عشرة أسباب صنفها خبراء الاقتصاد تفسيرًا لذلك الاهتمام:

1- انضمام مستثمرين جدد لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا مثل: آبل، أوراكل، وكوالكوم، وفوكسكون. فيما هناك اهتمام من جهات اقتصادية عالمية لها ثقلها تدرس الانضمام؛ مثل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة "كوالكوم" المصنّعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

2- كشفت مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات "SoftBank"، عن تمكن صندوقها الاستثماري الجديد للاستثمار في الأصول التكنولوجية المتطورة من جمع 100 مليار دولار "375 مليار ريال"، قبل الموعد المحدد.

3- نجاح "سوفت بانك" بالاستثمار في شركات عالمية أمريكية مثل سبرينت "Sprint" و"لايفت- Lyft"، و"وانويب"، وكذلك الاستحواذ على شركة الشرائح الذكية "أرم- Arm" البريطانية. كما لديها شراكات قوية جداً مع شركات عالمية مثل ياهو، ولديها حصص في مجموعة "علي بابا"، وشركة "سبرينت". وبين عامي 2009 و2014، ارتفعت القيمة السوقية لـ"سوفت بنك" بنسبة "557%"، وتعد رابع أكبر زيادة نسبية في العالم خلال تلك الفترة.

4- تركيز الصندوق على تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وتسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية القطاع ليتحول إلى أكبر مستثمر في العالم في هذا القطاع الحيوي.

5- حجم الصندوق الجديد يعادل حجم الأموال التي جمعتها شركات الاستثمار الجريء بالولايات المتحدة خلال العامين ونصف الماضيين، وفقاً للجمعية الوطنية لرأس المال الجريء.

6- تحتل "سوفت بانك" المرتبة الثالثة كأكبر شركة مساهمة عامة في اليابان بعد "تويوتا" و"ميتسوبيشي" المالية. أنشئت في 3 سبتمبر 1981، ويقع مقرها الرئيس في طوكيو.

7- انضمام عملاق التكنولوجيا "آبل" بمبلغ مليار دولار وتأكيدها: "لقد عملنا عن كثب مع "سوفت بنك" لسنوات عديدة، ونثق بأن صندوقهم الجديد سُيسرع من وتيرة تطوير التكنولوجيات التي قد تكون مهمة من الناحية الإستراتيجية لشركة آبل".

8- يستثمر صندوق الاستثمارات السعودي 45 مليارًا على خمس سنوات في "سوفت بانك فيجن": وقد حظي الصندوق السعودي مؤخراً بإعادة بناء إستراتيجيته بعيدة المدى وفقاً لرؤية السعودية 2030م.

9- حجم الفرص الواعدة للمستثمرين في الصندوق للتحول للاعبين مؤثرين بشكل مباشر في سوق التكنولوجيا الدولية؛ وهو ما ينظر له أيضاً كأحد المؤثرات في السياسة والأمن المحلي والعالمي.

10- إشادة الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب "دونالد ترامب" بخطوة "سوفت بانك فيجن" للسعي لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في الشركات الأمريكية الناشئة وخلق آلاف الوظائف.