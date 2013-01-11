النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اقرأ".. كيف استطاعت "الدراجة" مقاومة أمراض السكر والقلب والضغط وخففت السمنة؟

"لقاء الخميس" سلَّط الضوء على "الثقافة المنسية".. برعاية "سبق"

كشف أعضاء فريق "دراجتي السعودية" بعضًا من القصص الإيجابية والثمرات التي أفرزتها رياضة الدراجة، بعد أن استطاعوا كسر ثقافة العيب، والتخلص من الإصابة بمرض السكر والضغط، وكذلك خفض أوزان الكثير منهم بطريقة مثيرة.
 
اللقاء كان بشاليهات "سلطانة" بالدرعية، والرعاية من صحيفة "سبق" دعمًا للهوايات الشبابية، والمنفِّذ "لقاء الخميس" للناجحين، والحضور من الشباب المتعطش لكواليس "الثقافة المنسية" التي وصفها رئيس الفريق عبدالله الوثلان بـ4 أوصاف، هي "وسيلة النقل، أداة الترفيه، العلاج والرياضة".
 
بدأ اللقاء، الذي أداره الشاب عمار الشهري، بتسليط الضوء على "الدراجة"، والترحيب بـ50 دراج، قدموا من داخل وخارج الرياض. ليأتي دور "الوثلان" مستعرضًا البذرة الأولى لـ"دراجتي السعودية"، التي بدأت بـ6 دراجين، وأصبحت الآن تضم 3500 دراج، بينهم أكاديميون وموظفون وطلاب، أصغرهم فيصل العواد 8 أعوام، وأكبرهم سنًّا يبلغ 65 عامًا، جميعهم يمارسون الرياضة لمناهضة الصحة، والترفيه عن النفس، وتقديم الأعمال التطوعية.
 
وأضاف: المجتمع ينظر إلى أن قيادة الدراجة على أنها عيب، وأنها للعمال والأطفال، وهي نظرة قاصرة. وللأسف معاناتنا ليست من النظرة القاصرة فقط، بل تمتد إلى النظام المروري في السعودية الذي صمم الطرق للسيارات فقط، بعكس أغلب دول العالم التي خصصت المسار الأيمن للدراجات.
 
وتابع: من المفترض أن تتغير النظرة لقيادة الدراجة؛ لأنها رياضة مهمة، ستساهم في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفيات عطفًا على دورها الكبير في الشفاء من أمراض مزمنة، مثل السكر والضغط والعظام، بشهادة دراجين كانوا مصابين، منهم الدراج عمر العمير المصاب بـ"خشونة الركبة"، والدراج "عبدالناصر" المصاب بالضغط، والآن لا يستخدمان العلاج نهائيًّا.
 
وفي تلك الأمسية من "لقاء الخميس" تقدم عضو هيئة التدريس محمد بن نومان العنزي راويًا قصته مع الدراجة، وقال: كنتُ أعاني السمنة المفرطة والضغط والسكر، ولا يوجد نظام صحي في حياتي، وهذا أغلب ما يعانيه أهل الخليج العربي عمومًا، واخترت قيادة الدراجة في الأماكن العامة والطرق الطويلة، واستمررت على هذه الرياضة، واليوم تعافيت من الأمراض المزمنة، وأصبح وزني مثاليًا، ومعدل الدهون في الجسم طبيعيًا.
 
كما ذكر قائد فريق الدراجات بمنطقة الرياض عبدالله الحربي أنه اشترى دراجة، وبدأ يمارس الرياضة وحده، لكن الملل داهمه، وأصبح "الغبار" يلفها، وقبل سنتين أحس بأعراض السكر، وأخبره الطبيب بإصابته، وتعرض لمتاعب نفسية، وكان من بين توصيات الطبيب ضرورة ممارسة الرياضة؛ فقرر العودة إلى الدراجة بكل جدية، وانضم إلى مجموعة "دراجتي السعودية"، وخلال شهر انخفض معدل السكر، وبعد 3 أشهر فقط قال له الطبيب: "تستطيع الآن ترك أدوية السكر!".
 
وتجربة أخرى مع الدراجات، رواها "نحيف الجسد" الدراج عادل الشهري، الذي أقسم أمام الحضور بأن وزنه كان 108 كغم، والآن 50 فقط!! في حين أكد زميله فهد الحواس أن وزنه كان 190 وخلال عام واحد من رياضة الدراجة انخفض إلى 100، وما زال يسعى إلى رقم متدنٍّ جدًّا.
 
ثم تحدث الناشط في مجال الأعمال التطوعية عبدالكريم العقيل، وأشار إلى أنه تبرع بكليته لطفله، والآن ينضم لمجموعة "دراجتي السعودية"؛ ليطوف مع فريقها في مدن السعودية بهدف نشر التوعية، وبث ثقافة التطوع.  
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اقرأ".. كيف استطاعت "الدراجة" مقاومة أمراض السكر والقلب والضغط وخففت السمنة؟
سبق

كشف أعضاء فريق "دراجتي السعودية" بعضًا من القصص الإيجابية والثمرات التي أفرزتها رياضة الدراجة، بعد أن استطاعوا كسر ثقافة العيب، والتخلص من الإصابة بمرض السكر والضغط، وكذلك خفض أوزان الكثير منهم بطريقة مثيرة.
 
اللقاء كان بشاليهات "سلطانة" بالدرعية، والرعاية من صحيفة "سبق" دعمًا للهوايات الشبابية، والمنفِّذ "لقاء الخميس" للناجحين، والحضور من الشباب المتعطش لكواليس "الثقافة المنسية" التي وصفها رئيس الفريق عبدالله الوثلان بـ4 أوصاف، هي "وسيلة النقل، أداة الترفيه، العلاج والرياضة".
 
بدأ اللقاء، الذي أداره الشاب عمار الشهري، بتسليط الضوء على "الدراجة"، والترحيب بـ50 دراج، قدموا من داخل وخارج الرياض. ليأتي دور "الوثلان" مستعرضًا البذرة الأولى لـ"دراجتي السعودية"، التي بدأت بـ6 دراجين، وأصبحت الآن تضم 3500 دراج، بينهم أكاديميون وموظفون وطلاب، أصغرهم فيصل العواد 8 أعوام، وأكبرهم سنًّا يبلغ 65 عامًا، جميعهم يمارسون الرياضة لمناهضة الصحة، والترفيه عن النفس، وتقديم الأعمال التطوعية.
 
وأضاف: المجتمع ينظر إلى أن قيادة الدراجة على أنها عيب، وأنها للعمال والأطفال، وهي نظرة قاصرة. وللأسف معاناتنا ليست من النظرة القاصرة فقط، بل تمتد إلى النظام المروري في السعودية الذي صمم الطرق للسيارات فقط، بعكس أغلب دول العالم التي خصصت المسار الأيمن للدراجات.
 
وتابع: من المفترض أن تتغير النظرة لقيادة الدراجة؛ لأنها رياضة مهمة، ستساهم في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفيات عطفًا على دورها الكبير في الشفاء من أمراض مزمنة، مثل السكر والضغط والعظام، بشهادة دراجين كانوا مصابين، منهم الدراج عمر العمير المصاب بـ"خشونة الركبة"، والدراج "عبدالناصر" المصاب بالضغط، والآن لا يستخدمان العلاج نهائيًّا.
 
وفي تلك الأمسية من "لقاء الخميس" تقدم عضو هيئة التدريس محمد بن نومان العنزي راويًا قصته مع الدراجة، وقال: كنتُ أعاني السمنة المفرطة والضغط والسكر، ولا يوجد نظام صحي في حياتي، وهذا أغلب ما يعانيه أهل الخليج العربي عمومًا، واخترت قيادة الدراجة في الأماكن العامة والطرق الطويلة، واستمررت على هذه الرياضة، واليوم تعافيت من الأمراض المزمنة، وأصبح وزني مثاليًا، ومعدل الدهون في الجسم طبيعيًا.
 
كما ذكر قائد فريق الدراجات بمنطقة الرياض عبدالله الحربي أنه اشترى دراجة، وبدأ يمارس الرياضة وحده، لكن الملل داهمه، وأصبح "الغبار" يلفها، وقبل سنتين أحس بأعراض السكر، وأخبره الطبيب بإصابته، وتعرض لمتاعب نفسية، وكان من بين توصيات الطبيب ضرورة ممارسة الرياضة؛ فقرر العودة إلى الدراجة بكل جدية، وانضم إلى مجموعة "دراجتي السعودية"، وخلال شهر انخفض معدل السكر، وبعد 3 أشهر فقط قال له الطبيب: "تستطيع الآن ترك أدوية السكر!".
 
وتجربة أخرى مع الدراجات، رواها "نحيف الجسد" الدراج عادل الشهري، الذي أقسم أمام الحضور بأن وزنه كان 108 كغم، والآن 50 فقط!! في حين أكد زميله فهد الحواس أن وزنه كان 190 وخلال عام واحد من رياضة الدراجة انخفض إلى 100، وما زال يسعى إلى رقم متدنٍّ جدًّا.
 
ثم تحدث الناشط في مجال الأعمال التطوعية عبدالكريم العقيل، وأشار إلى أنه تبرع بكليته لطفله، والآن ينضم لمجموعة "دراجتي السعودية"؛ ليطوف مع فريقها في مدن السعودية بهدف نشر التوعية، وبث ثقافة التطوع.  
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:31 PM
"لقاء الخميس" سلَّط الضوء على "الثقافة المنسية".. برعاية "سبق"

"اقرأ".. كيف استطاعت "الدراجة" مقاومة أمراض السكر والقلب والضغط وخففت السمنة؟

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
15,934

كشف أعضاء فريق "دراجتي السعودية" بعضًا من القصص الإيجابية والثمرات التي أفرزتها رياضة الدراجة، بعد أن استطاعوا كسر ثقافة العيب، والتخلص من الإصابة بمرض السكر والضغط، وكذلك خفض أوزان الكثير منهم بطريقة مثيرة.
 
اللقاء كان بشاليهات "سلطانة" بالدرعية، والرعاية من صحيفة "سبق" دعمًا للهوايات الشبابية، والمنفِّذ "لقاء الخميس" للناجحين، والحضور من الشباب المتعطش لكواليس "الثقافة المنسية" التي وصفها رئيس الفريق عبدالله الوثلان بـ4 أوصاف، هي "وسيلة النقل، أداة الترفيه، العلاج والرياضة".
 
بدأ اللقاء، الذي أداره الشاب عمار الشهري، بتسليط الضوء على "الدراجة"، والترحيب بـ50 دراج، قدموا من داخل وخارج الرياض. ليأتي دور "الوثلان" مستعرضًا البذرة الأولى لـ"دراجتي السعودية"، التي بدأت بـ6 دراجين، وأصبحت الآن تضم 3500 دراج، بينهم أكاديميون وموظفون وطلاب، أصغرهم فيصل العواد 8 أعوام، وأكبرهم سنًّا يبلغ 65 عامًا، جميعهم يمارسون الرياضة لمناهضة الصحة، والترفيه عن النفس، وتقديم الأعمال التطوعية.
 
وأضاف: المجتمع ينظر إلى أن قيادة الدراجة على أنها عيب، وأنها للعمال والأطفال، وهي نظرة قاصرة. وللأسف معاناتنا ليست من النظرة القاصرة فقط، بل تمتد إلى النظام المروري في السعودية الذي صمم الطرق للسيارات فقط، بعكس أغلب دول العالم التي خصصت المسار الأيمن للدراجات.
 
وتابع: من المفترض أن تتغير النظرة لقيادة الدراجة؛ لأنها رياضة مهمة، ستساهم في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفيات عطفًا على دورها الكبير في الشفاء من أمراض مزمنة، مثل السكر والضغط والعظام، بشهادة دراجين كانوا مصابين، منهم الدراج عمر العمير المصاب بـ"خشونة الركبة"، والدراج "عبدالناصر" المصاب بالضغط، والآن لا يستخدمان العلاج نهائيًّا.
 
وفي تلك الأمسية من "لقاء الخميس" تقدم عضو هيئة التدريس محمد بن نومان العنزي راويًا قصته مع الدراجة، وقال: كنتُ أعاني السمنة المفرطة والضغط والسكر، ولا يوجد نظام صحي في حياتي، وهذا أغلب ما يعانيه أهل الخليج العربي عمومًا، واخترت قيادة الدراجة في الأماكن العامة والطرق الطويلة، واستمررت على هذه الرياضة، واليوم تعافيت من الأمراض المزمنة، وأصبح وزني مثاليًا، ومعدل الدهون في الجسم طبيعيًا.
 
كما ذكر قائد فريق الدراجات بمنطقة الرياض عبدالله الحربي أنه اشترى دراجة، وبدأ يمارس الرياضة وحده، لكن الملل داهمه، وأصبح "الغبار" يلفها، وقبل سنتين أحس بأعراض السكر، وأخبره الطبيب بإصابته، وتعرض لمتاعب نفسية، وكان من بين توصيات الطبيب ضرورة ممارسة الرياضة؛ فقرر العودة إلى الدراجة بكل جدية، وانضم إلى مجموعة "دراجتي السعودية"، وخلال شهر انخفض معدل السكر، وبعد 3 أشهر فقط قال له الطبيب: "تستطيع الآن ترك أدوية السكر!".
 
وتجربة أخرى مع الدراجات، رواها "نحيف الجسد" الدراج عادل الشهري، الذي أقسم أمام الحضور بأن وزنه كان 108 كغم، والآن 50 فقط!! في حين أكد زميله فهد الحواس أن وزنه كان 190 وخلال عام واحد من رياضة الدراجة انخفض إلى 100، وما زال يسعى إلى رقم متدنٍّ جدًّا.
 
ثم تحدث الناشط في مجال الأعمال التطوعية عبدالكريم العقيل، وأشار إلى أنه تبرع بكليته لطفله، والآن ينضم لمجموعة "دراجتي السعودية"؛ ليطوف مع فريقها في مدن السعودية بهدف نشر التوعية، وبث ثقافة التطوع.  
 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,364
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة