النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج مجموعتنا الشمسية

قال علماء فلك بريطانيون، إنهم اكتشفوا كوكبين قابلين للحياة، أوضحا أنهما يقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية فقط من الشمس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف"، فإن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى "تاو قيطس"، وهو نجم يقع في مجموعة "سيتيس"، يماثل حجم الشمس.

وتضم المنطقة القابلة للحياة في المجموعة الشمسية 4 كواكب صخرية، يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين لا تزال غير مضمونة وفق "سكاي نيوز".

وتسجل المنطقة درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جداً، كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل.

لكن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين، بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم على بيانات من مرصد أوروبا الجنوبي في شيلي، فضلاً عن مرصد "كيك" في منطقة مونا كيا، بجزيرة هواي الأمريكية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج مجموعتنا الشمسية
سبق

قال علماء فلك بريطانيون، إنهم اكتشفوا كوكبين قابلين للحياة، أوضحا أنهما يقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية فقط من الشمس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف"، فإن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى "تاو قيطس"، وهو نجم يقع في مجموعة "سيتيس"، يماثل حجم الشمس.

وتضم المنطقة القابلة للحياة في المجموعة الشمسية 4 كواكب صخرية، يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين لا تزال غير مضمونة وفق "سكاي نيوز".

وتسجل المنطقة درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جداً، كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل.

لكن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين، بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم على بيانات من مرصد أوروبا الجنوبي في شيلي، فضلاً عن مرصد "كيك" في منطقة مونا كيا، بجزيرة هواي الأمريكية.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:58 AM

اكتشاف كوكبين "قابلين للحياة" خارج مجموعتنا الشمسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
2,125

قال علماء فلك بريطانيون، إنهم اكتشفوا كوكبين قابلين للحياة، أوضحا أنهما يقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية فقط من الشمس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف"، فإن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى "تاو قيطس"، وهو نجم يقع في مجموعة "سيتيس"، يماثل حجم الشمس.

وتضم المنطقة القابلة للحياة في المجموعة الشمسية 4 كواكب صخرية، يقارب حجمها كوكب الأرض، لكن إمكانية العيش في الكوكبين المحددين لا تزال غير مضمونة وفق "سكاي نيوز".

وتسجل المنطقة درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جداً، كما أنها غير حارة بشدة، الأمر الذي يتيح بيئة مناسبة لتوفر المياه بشكل سائل.

لكن أقراص الحطام التي تدور حول النجم تنذر بمخاطر عدة، قد تجعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبين، بالنظر إلى تساقط كويكبات ومذنبات.

ويقل حجم كل من الكوكبين المستكشفين، بواقع 1.7 مرة عن الأرض، مما يجعلهما أصغر كوكبين على الإطلاق يدوران حول نجم شبيه بالشمس.

واعتمد العلماء في رصدهم على بيانات من مرصد أوروبا الجنوبي في شيلي، فضلاً عن مرصد "كيك" في منطقة مونا كيا، بجزيرة هواي الأمريكية.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,325
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,333
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة