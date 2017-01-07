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في حادث حافلة بالحوميات.. إصابة 4 آسيويين كانوا متجهين لأداء العمرة

لا وفيات.. وفِرق الهلال الأحمر باشرت الموقع

باشرت فِرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية قبل قليل حادثًا مروريًّا، تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض - الطائف.
 
ونتج من الحادث إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، فيما لم تُسجَّل وفيات - ولله الحمد - .
 
وتشير المعلومات إلى أن الحافلة كانت تنقل عددًا كبيرًا من المقيمين من الجنسية الآسيوية، كانوا متجهين لأداء العمرة بمكة المكرمة.
 
وباشرت الموقع فرق الهلال الأحمر بالحوميات، بقيادة وإشراف مدير مركز الهلال الأحمر ماجد المقاطي .

---------------------

أسفر عن عدد من الإصابات ولم تسجل وفيات
​الآن.. "الإسعاف" يباشر حادث حافلة على طريق الرياض- الطائف

تباشر الآن فرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية حادثاً مرورياً تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض- الطائف.

وفقاً لمعلومات أولية فقد نتج عن الحادث عدد من الإصابات، فيما لم تسجل وفيات، ولله الحمد.

"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل لاحقاً.

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في حادث حافلة بالحوميات.. إصابة 4 آسيويين كانوا متجهين لأداء العمرة
سبق

باشرت فِرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية قبل قليل حادثًا مروريًّا، تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض - الطائف.
 
ونتج من الحادث إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، فيما لم تُسجَّل وفيات - ولله الحمد - .
 
وتشير المعلومات إلى أن الحافلة كانت تنقل عددًا كبيرًا من المقيمين من الجنسية الآسيوية، كانوا متجهين لأداء العمرة بمكة المكرمة.
 
وباشرت الموقع فرق الهلال الأحمر بالحوميات، بقيادة وإشراف مدير مركز الهلال الأحمر ماجد المقاطي .

---------------------

أسفر عن عدد من الإصابات ولم تسجل وفيات
​الآن.. "الإسعاف" يباشر حادث حافلة على طريق الرياض- الطائف

تباشر الآن فرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية حادثاً مرورياً تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض- الطائف.

وفقاً لمعلومات أولية فقد نتج عن الحادث عدد من الإصابات، فيما لم تسجل وفيات، ولله الحمد.

"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل لاحقاً.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
09:09 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:32 PM
لا وفيات.. وفِرق الهلال الأحمر باشرت الموقع

في حادث حافلة بالحوميات.. إصابة 4 آسيويين كانوا متجهين لأداء العمرة

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
1
15,241

باشرت فِرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية قبل قليل حادثًا مروريًّا، تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض - الطائف.
 
ونتج من الحادث إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة، فيما لم تُسجَّل وفيات - ولله الحمد - .
 
وتشير المعلومات إلى أن الحافلة كانت تنقل عددًا كبيرًا من المقيمين من الجنسية الآسيوية، كانوا متجهين لأداء العمرة بمكة المكرمة.
 
وباشرت الموقع فرق الهلال الأحمر بالحوميات، بقيادة وإشراف مدير مركز الهلال الأحمر ماجد المقاطي .

---------------------

أسفر عن عدد من الإصابات ولم تسجل وفيات
​الآن.. "الإسعاف" يباشر حادث حافلة على طريق الرياض- الطائف

تباشر الآن فرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية حادثاً مرورياً تعرضت له حافلة ركاب بالقرب من مركز الحوميات على طريق الرياض- الطائف.

وفقاً لمعلومات أولية فقد نتج عن الحادث عدد من الإصابات، فيما لم تسجل وفيات، ولله الحمد.

"سبق" ستنشر المزيد من التفاصيل لاحقاً.

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