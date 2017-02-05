انتشال شخص سقطت سيارته في مجرى مياه بالرياض

بعد حادثة الوفيات الثلاث في الموقع نفسه ظُهر اليوم

انتشلت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض قبل قليل شخصًا؛ سقطت سيارته في مجرى مياه، يقع في نهاية شارع العروبة مع طريق الملك خالد.



أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، مشيرًا إلى أن الشخص نُقل للمستشفى بعد تعرُّضه لإصابات عدة.



وكان الموقع نفسه قد سجَّل حادثة مماثلة ظهر اليوم، نتج منها وفاة سائق وطفلَيْن بعد سقوط المركبة التي تقلُّهم داخل مجرى المياه وغرقها. وقد انتشلت فِرق الدفاع المدني المتوفين، واستخرجت السيارة.

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الآن.. مدني الرياض يباشر سقوط سيارة داخل مجرى مياه على طريق الملك خالد

الآن.. مدني الرياض يباشر سقوط سيارة داخل مجرى مياه على طريق الملك خالد







تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض حالياً بلاغاً عن سقوط سيارة في مجرى مياه يقع في نهاية شارع العروبة مع طريق الملك خالد.



وتشير المعلومات الأولية إلى وجود شخص بداخل السيارة.



أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي.



وكان الموقع نفسه قد سجل حادثة مماثلة ظهر اليوم نتج عنها وفاة سائق وطفلين بعد سقوط المركبة التي تقلهم داخل مجرى المياه وغرقها حيث انتشلت فرق الدفاع المدني المتوفين واستخرجت السيارة.

