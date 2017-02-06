شاهد.. مدني الطائف يُسيطر على حريق سوق المسترجعات وإصابة شخص
التحقيقات تتواصل لمعرفة أسباب اندلاعه
كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .
شاهد.. مدني الطائف يُسيطر على حريق سوق المسترجعات وإصابة شخص
فهد العتيبيسبق2017-02-06
كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .
كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .