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شاهد.. مدني الطائف يُسيطر على حريق سوق المسترجعات وإصابة شخص

التحقيقات تتواصل لمعرفة أسباب اندلاعه

 كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
 
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف:  "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
 
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .

.............

​آليات الإطفاء منتشرة ورجال "الدفاع" صعدوا للأسطح لمحاصرته

الآن.. "مدني الطائف" يُكافح حريقاً شب بسوق المسترجعات

تُكافح فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف حريقاً شب في سوق المسترجعات.

 

وعلمت "سبق" أن المنطقة التي يتم محاصرتها تُقارب 400 متر مربع، وسط انتشار آليات الإطفاء، وصعود رجالها على أسطح المحلات بالسوق لمكافحة الحريق.

 

وما زالت الفرق تُباشر مهامها بالموقع، بانتظار انتهاء الحريق والسيطرة عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدني الطائف يُسيطر على حريق سوق المسترجعات وإصابة شخص
سبق

 كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
 
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف:  "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
 
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .

.............

​آليات الإطفاء منتشرة ورجال "الدفاع" صعدوا للأسطح لمحاصرته

الآن.. "مدني الطائف" يُكافح حريقاً شب بسوق المسترجعات

تُكافح فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف حريقاً شب في سوق المسترجعات.

 

وعلمت "سبق" أن المنطقة التي يتم محاصرتها تُقارب 400 متر مربع، وسط انتشار آليات الإطفاء، وصعود رجالها على أسطح المحلات بالسوق لمكافحة الحريق.

 

وما زالت الفرق تُباشر مهامها بالموقع، بانتظار انتهاء الحريق والسيطرة عليه.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
06:50 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:15 AM
التحقيقات تتواصل لمعرفة أسباب اندلاعه

شاهد.. مدني الطائف يُسيطر على حريق سوق المسترجعات وإصابة شخص

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
7,649

 كافحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الحريق الذي شب بداخل سوق المسترجعات اليوم ، فيما نتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص بحروق سطحية في يده، وتم علاجه في الموقع عن طريق مسعفي الهلال الأحمر.
 
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف:  "تبلغت العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الإثنين عن حريق في حراج المسترجعات شرق الطائف، وقد تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في موقعٍ تُقدر مساحته حوالي ٤٠٠ متر مربع، يحتوي على أدوات كهربائية، ومكيفات، وزل، ومجموعة كراتين، وبموجبه قامت فرق الدفاع المدني بمحاصرة النار ، وعدم انتشارها إلى المواقع المجاورة".
 
وأشار العقيد الشريف إلى أنَّه نتج عن الحادث إصابة شخص بحروق سطحية في يده اليسري، وتلقى العلاج اللازم في الموقع، مؤكدًا أنه لا يزال فريق التحقيق في الموقع لمعرفة أسباب نشوب الحريق .

.............

​آليات الإطفاء منتشرة ورجال "الدفاع" صعدوا للأسطح لمحاصرته

الآن.. "مدني الطائف" يُكافح حريقاً شب بسوق المسترجعات

تُكافح فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف حريقاً شب في سوق المسترجعات.

 

وعلمت "سبق" أن المنطقة التي يتم محاصرتها تُقارب 400 متر مربع، وسط انتشار آليات الإطفاء، وصعود رجالها على أسطح المحلات بالسوق لمكافحة الحريق.

 

وما زالت الفرق تُباشر مهامها بالموقع، بانتظار انتهاء الحريق والسيطرة عليه.

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