الأجهزة الأمنية بجدة تحقق في سرقة مركز تجاري بمدائن الفهد

لصوص استولوا على 55 ألف ريال وسجائر وبطاقات شحن بـ 5 آلاف

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة حول قيام لصوص بسرقة 55 ألف ريال وبطاقات شحن مسبقة الدفع من أحد المراكز التسويقية بمدائن الفهد بجدة.



حيث أشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً حول تعرض أحد المراكز التجارية بمدائن الفهد للسرقة، حيث تم سرقة 55 ألف ريال من صندوق المحاسبة، وسرقة سجائر وبطاقات شحن بقيمة خمسة آلاف ريال، بعد أن تمكن اللصوص من كسر القفل الخارجي وخلع الباب الزجاجي، لتسلم القضية لشرطة الجنوبية، لتتولى التحقيق وإكمال اللازم.

