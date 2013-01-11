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الأجهزة الأمنية بجدة تطيح بـ7 أشخاص سرقوا محال تجارية

نفذوا 15 جريمة بتكسير أبواب المتاجر والاستيلاء على ما بداخلها

أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بسبعة أشخاص متهمين بسرقة محال تجارية بعد تكسير أبوابها وأخذ ما بداخلها، ليتضح ارتكابهم أيضًا 15 جريمة سرقة مماثلة في جدة.
 
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي"، بأن مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغات عدة، مفادها تعرض محال تجارية للسرقة من داخلها، بعد تكسير أقفالها من قبل أشخاص مجهولين، وفي أوقات مختلفة.

 
أضاف: تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من الجهات الأمنية للوصول للجناة؛ حيت أسفرت نتائج شعبة التحريات والبحث الجنائي -بعون الله وتوفيقه- عن ضبط سبعة متهمين بتلك السرقة، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية اتضح ارتكابهم أكثر من 15 جريمة سرقة، وتم التحفظ عليهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.
 

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الأجهزة الأمنية بجدة تطيح بـ7 أشخاص سرقوا محال تجارية
سبق

أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بسبعة أشخاص متهمين بسرقة محال تجارية بعد تكسير أبوابها وأخذ ما بداخلها، ليتضح ارتكابهم أيضًا 15 جريمة سرقة مماثلة في جدة.
 
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي"، بأن مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغات عدة، مفادها تعرض محال تجارية للسرقة من داخلها، بعد تكسير أقفالها من قبل أشخاص مجهولين، وفي أوقات مختلفة.

 
أضاف: تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من الجهات الأمنية للوصول للجناة؛ حيت أسفرت نتائج شعبة التحريات والبحث الجنائي -بعون الله وتوفيقه- عن ضبط سبعة متهمين بتلك السرقة، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية اتضح ارتكابهم أكثر من 15 جريمة سرقة، وتم التحفظ عليهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:24 PM
نفذوا 15 جريمة بتكسير أبواب المتاجر والاستيلاء على ما بداخلها

الأجهزة الأمنية بجدة تطيح بـ7 أشخاص سرقوا محال تجارية

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سعود الدعجاني - جدة
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أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بسبعة أشخاص متهمين بسرقة محال تجارية بعد تكسير أبوابها وأخذ ما بداخلها، ليتضح ارتكابهم أيضًا 15 جريمة سرقة مماثلة في جدة.
 
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي"، بأن مركز الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغات عدة، مفادها تعرض محال تجارية للسرقة من داخلها، بعد تكسير أقفالها من قبل أشخاص مجهولين، وفي أوقات مختلفة.

 
أضاف: تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من الجهات الأمنية للوصول للجناة؛ حيت أسفرت نتائج شعبة التحريات والبحث الجنائي -بعون الله وتوفيقه- عن ضبط سبعة متهمين بتلك السرقة، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية اتضح ارتكابهم أكثر من 15 جريمة سرقة، وتم التحفظ عليهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أخرى مشابهة لأسلوبهم الإجرامي، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.
 

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