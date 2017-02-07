الأحساء.. انطلاق ملتقى الإعلام الإلكتروني غدًا

فعاليات متنوعة حول دور الإعلام في إبراز مكانة السعودية

يفتتح محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح غدٍ الأربعاء ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني "التحديات والتطلعات" بمقر النادي الأدبي بالأحساء.



وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن الملتقى، وكلمة اللجنة المنظمة، يلقيها رئيس الملتقى الدكتور محمد سعيد القحطاني، ثم كلمة الداعمين، يلقيها رئيس النادي الأدبي الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويليه كلمة ضيوف الملتقى، ثم راعي الحفل الأمير بدر بن محمد، ثم فقرة التكريم، ويُختتم الحفل بالسلام الملكي.



وصرَّح الرئيس التنفيذي للملتقى خالد بن سعيد العرجي بأن فعاليات الملتقى تبدأ بالجلسة الأولى قبل حفل الافتتاح، ويدور المحور الأول حول الإعلام بأنواعه كافة، وترجمة مكانة السعودية إعلاميًّا واقتصاديًّا. ويرأس الجلسة الدكتور محمد بن دليم القحطاني، ويشارك في هذا المحور الدكتور عبدالحميد العمري والدكتور عبدالعزيز العياف وفضل البوعينين وعسكر الميموني.



وأضاف العرجي بأن المحور الثاني سيتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية. ويرأس الجلسة الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويشارك فيها الدكتورة هدى الدليجان والدكتور خالد الجريان والدكتور محمد الشريف وإبراهيم منصور.



وتابع: أما فعاليات اليوم الثاني فتبدأ بالمحور الثالث، ويدور حول العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني. ويرأس الجلسة المهندس عادل الملحم، ويشارك فيها عبدالرحمن الهزاع والسفير أسامة النقلي وصالح الشيحي وسامي الشيباني. والمحور الرابع والأخير يتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام. ويرأس الجلسة فهد بن نومة، ويشارك في المحور من المتحدثين الدكتور سلطان الحمزي وعوض فياض وسعود الشيباني وهاني الغفيلي.



وبدأت اللجنة المنظمة في استقبال ضيوف الملتقى عصر اليوم الثلاثاء، وتم إعداد برنامج على هامش الملتقى، يقوم فيه الضيوف بزيارة معرض التمور.



ويختتم المؤتمر جلساته ظهر الخميس بذكر التوصيات والنتائج التي توصل إليها الملتقى.



