النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأحساء.. انطلاق ملتقى الإعلام الإلكتروني غدًا

فعاليات متنوعة حول دور الإعلام في إبراز مكانة السعودية

 يفتتح محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح غدٍ الأربعاء ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني "التحديات والتطلعات" بمقر النادي الأدبي بالأحساء.
 
وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن الملتقى، وكلمة اللجنة المنظمة، يلقيها رئيس الملتقى الدكتور محمد سعيد القحطاني، ثم كلمة الداعمين، يلقيها رئيس النادي الأدبي الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويليه كلمة ضيوف الملتقى، ثم راعي الحفل الأمير بدر بن محمد، ثم فقرة التكريم، ويُختتم الحفل بالسلام الملكي.
 
وصرَّح الرئيس التنفيذي للملتقى خالد بن سعيد العرجي بأن فعاليات الملتقى تبدأ بالجلسة الأولى قبل حفل الافتتاح، ويدور المحور الأول حول الإعلام بأنواعه كافة، وترجمة مكانة السعودية إعلاميًّا واقتصاديًّا. ويرأس الجلسة الدكتور محمد بن دليم القحطاني، ويشارك في هذا المحور الدكتور عبدالحميد العمري والدكتور عبدالعزيز العياف وفضل البوعينين وعسكر الميموني.
 
 وأضاف العرجي بأن المحور الثاني سيتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية. ويرأس الجلسة الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويشارك فيها الدكتورة هدى الدليجان والدكتور خالد الجريان والدكتور محمد الشريف وإبراهيم منصور.
 
وتابع: أما فعاليات اليوم الثاني فتبدأ بالمحور الثالث، ويدور حول العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني. ويرأس الجلسة المهندس عادل الملحم، ويشارك فيها عبدالرحمن الهزاع والسفير أسامة النقلي وصالح الشيحي وسامي الشيباني. والمحور الرابع والأخير يتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام. ويرأس الجلسة فهد بن نومة، ويشارك في المحور من المتحدثين الدكتور سلطان الحمزي وعوض فياض وسعود الشيباني وهاني الغفيلي.
 
 وبدأت اللجنة المنظمة في استقبال ضيوف الملتقى عصر اليوم الثلاثاء، وتم إعداد برنامج على هامش الملتقى، يقوم فيه الضيوف بزيارة معرض التمور.


ويختتم المؤتمر جلساته ظهر الخميس بذكر التوصيات والنتائج التي توصل إليها الملتقى.
 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأحساء.. انطلاق ملتقى الإعلام الإلكتروني غدًا
سبق

 يفتتح محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح غدٍ الأربعاء ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني "التحديات والتطلعات" بمقر النادي الأدبي بالأحساء.
 
وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن الملتقى، وكلمة اللجنة المنظمة، يلقيها رئيس الملتقى الدكتور محمد سعيد القحطاني، ثم كلمة الداعمين، يلقيها رئيس النادي الأدبي الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويليه كلمة ضيوف الملتقى، ثم راعي الحفل الأمير بدر بن محمد، ثم فقرة التكريم، ويُختتم الحفل بالسلام الملكي.
 
وصرَّح الرئيس التنفيذي للملتقى خالد بن سعيد العرجي بأن فعاليات الملتقى تبدأ بالجلسة الأولى قبل حفل الافتتاح، ويدور المحور الأول حول الإعلام بأنواعه كافة، وترجمة مكانة السعودية إعلاميًّا واقتصاديًّا. ويرأس الجلسة الدكتور محمد بن دليم القحطاني، ويشارك في هذا المحور الدكتور عبدالحميد العمري والدكتور عبدالعزيز العياف وفضل البوعينين وعسكر الميموني.
 
 وأضاف العرجي بأن المحور الثاني سيتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية. ويرأس الجلسة الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويشارك فيها الدكتورة هدى الدليجان والدكتور خالد الجريان والدكتور محمد الشريف وإبراهيم منصور.
 
وتابع: أما فعاليات اليوم الثاني فتبدأ بالمحور الثالث، ويدور حول العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني. ويرأس الجلسة المهندس عادل الملحم، ويشارك فيها عبدالرحمن الهزاع والسفير أسامة النقلي وصالح الشيحي وسامي الشيباني. والمحور الرابع والأخير يتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام. ويرأس الجلسة فهد بن نومة، ويشارك في المحور من المتحدثين الدكتور سلطان الحمزي وعوض فياض وسعود الشيباني وهاني الغفيلي.
 
 وبدأت اللجنة المنظمة في استقبال ضيوف الملتقى عصر اليوم الثلاثاء، وتم إعداد برنامج على هامش الملتقى، يقوم فيه الضيوف بزيارة معرض التمور.


ويختتم المؤتمر جلساته ظهر الخميس بذكر التوصيات والنتائج التي توصل إليها الملتقى.
 
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:44 PM
فعاليات متنوعة حول دور الإعلام في إبراز مكانة السعودية

الأحساء.. انطلاق ملتقى الإعلام الإلكتروني غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
186

 يفتتح محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح غدٍ الأربعاء ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني "التحديات والتطلعات" بمقر النادي الأدبي بالأحساء.
 
وسيبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي عن الملتقى، وكلمة اللجنة المنظمة، يلقيها رئيس الملتقى الدكتور محمد سعيد القحطاني، ثم كلمة الداعمين، يلقيها رئيس النادي الأدبي الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويليه كلمة ضيوف الملتقى، ثم راعي الحفل الأمير بدر بن محمد، ثم فقرة التكريم، ويُختتم الحفل بالسلام الملكي.
 
وصرَّح الرئيس التنفيذي للملتقى خالد بن سعيد العرجي بأن فعاليات الملتقى تبدأ بالجلسة الأولى قبل حفل الافتتاح، ويدور المحور الأول حول الإعلام بأنواعه كافة، وترجمة مكانة السعودية إعلاميًّا واقتصاديًّا. ويرأس الجلسة الدكتور محمد بن دليم القحطاني، ويشارك في هذا المحور الدكتور عبدالحميد العمري والدكتور عبدالعزيز العياف وفضل البوعينين وعسكر الميموني.
 
 وأضاف العرجي بأن المحور الثاني سيتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية. ويرأس الجلسة الدكتور ظافر بن علي الشهري، ويشارك فيها الدكتورة هدى الدليجان والدكتور خالد الجريان والدكتور محمد الشريف وإبراهيم منصور.
 
وتابع: أما فعاليات اليوم الثاني فتبدأ بالمحور الثالث، ويدور حول العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني. ويرأس الجلسة المهندس عادل الملحم، ويشارك فيها عبدالرحمن الهزاع والسفير أسامة النقلي وصالح الشيحي وسامي الشيباني. والمحور الرابع والأخير يتناول دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام. ويرأس الجلسة فهد بن نومة، ويشارك في المحور من المتحدثين الدكتور سلطان الحمزي وعوض فياض وسعود الشيباني وهاني الغفيلي.
 
 وبدأت اللجنة المنظمة في استقبال ضيوف الملتقى عصر اليوم الثلاثاء، وتم إعداد برنامج على هامش الملتقى، يقوم فيه الضيوف بزيارة معرض التمور.


ويختتم المؤتمر جلساته ظهر الخميس بذكر التوصيات والنتائج التي توصل إليها الملتقى.
 
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,854
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة