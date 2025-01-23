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الأحساء على موعد مع 25 حرفة يدوية في مهرجان "وَيَا التمر أحلى"

تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل للتعريف بمقدمي خدمات السفر والسياحة

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الأحساء في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بعنوان "ويا التمر أحلى"، والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، بعرض 25 حرفة يدوية وصناعة تقليدية. 

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة أن الهيئة تشارك في المهرجان ممثلةً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، بالكثير من الحرف والصناعات التقليدية التي ارتبطت بالنخلة وصناعة التمور، إذ إن المهرجان يحاكي هوية الأحساء الزراعية.

وأشار إلى أن المشاركة في المهرجان لتسليط الضوء على نشاط الهيئة وبرامجها السياحية والتراثية، ولتعريف الزائرين بمقدمي خدمات السفر والسياحة، والإيواء الفندقي في الأحساء. 
 

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الأحساء على موعد مع 25 حرفة يدوية في مهرجان "وَيَا التمر أحلى"
سبق

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الأحساء في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بعنوان "ويا التمر أحلى"، والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، بعرض 25 حرفة يدوية وصناعة تقليدية. 

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة أن الهيئة تشارك في المهرجان ممثلةً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، بالكثير من الحرف والصناعات التقليدية التي ارتبطت بالنخلة وصناعة التمور، إذ إن المهرجان يحاكي هوية الأحساء الزراعية.

وأشار إلى أن المشاركة في المهرجان لتسليط الضوء على نشاط الهيئة وبرامجها السياحية والتراثية، ولتعريف الزائرين بمقدمي خدمات السفر والسياحة، والإيواء الفندقي في الأحساء. 
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:49 PM
تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل للتعريف بمقدمي خدمات السفر والسياحة

الأحساء على موعد مع 25 حرفة يدوية في مهرجان "وَيَا التمر أحلى"

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مجموعة من المحررين - الأحساء
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تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الأحساء في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بعنوان "ويا التمر أحلى"، والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، بعرض 25 حرفة يدوية وصناعة تقليدية. 

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة أن الهيئة تشارك في المهرجان ممثلةً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، بالكثير من الحرف والصناعات التقليدية التي ارتبطت بالنخلة وصناعة التمور، إذ إن المهرجان يحاكي هوية الأحساء الزراعية.

وأشار إلى أن المشاركة في المهرجان لتسليط الضوء على نشاط الهيئة وبرامجها السياحية والتراثية، ولتعريف الزائرين بمقدمي خدمات السفر والسياحة، والإيواء الفندقي في الأحساء. 
 

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